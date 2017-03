Monte Escobedo solotiene 2 policías Silvia Vanegas

La presidenta municipal explicó que aunque este territorio es tranquilo, ya se registró un asalto a mano armada en la gasolinera y corrieron rumores sobre un secuestro, el cual –recalcó–fue rumor pues nunca se realizó una denuncia formal.



La necesidad de no tener más elementos certificados propició la contratación de dos auxiliarles; son ellos quienes responden el teléfono y atienden en la comandancia cuando los policías no están pues cubren turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso.



Sin embargo, se requieren por lo menos tres elementos certificados por turno, explicó, para poder operar.



Explicó que es muy difícil que quienes aspiran a pertenecer a la corporación aprueben los exámenes de control de confianza; a ello se suma el poco interés de las personas por pertenecer a la policía.



Para compensarlo, dijo, afortunadamente cuentan con la presencia del Ejército Mexicano de forma permanente y son los militares quienes les apoyan mucho.



Agregó que en reiteradas ocasiones ha solicitado la presencia de la Policía Estatal Preventiva pero, señaló, estos llegan al municipio, piden apoyo para combustible y no los vuelven a ver: solo hacen un recorrido y se marchan.



adriana carolina blanco sánchez

policías

municipales