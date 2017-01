Morena propone ‘revertir’ alzas del sector energético Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los legisladores de Morena entregarán una propuesta para modificar la Ley de Ingresos y con ello revertir las alzas; llama a cesar la violencia. Foto: Facebook. (Cortesía) Andrés Manuel López Obrador anunció que los legisladores de dicho grupo político presentarán una propuesta para modificar la Ley de Ingresos, esto con la finalidad de ‘revertir’ las alzas en el sector energético, tales como; gasolina, gas, y energía eléctrica.

"Vamos a convocar a todos los diputados, para que se reúnan y se convoque a un periodo extraordinario con urgencia, se modifique la ley de ingresos y se reponga el procedimiento, esto es lo que va a hacer Morena”, indicó.

Recordó que Morena, fue el único partido que votó en contra de las modificaciones a la Ley de Ingresos que incluye las modificaciones a los precios del sector energético.



El Congreso representa al pueblo, así es de manera formal y así debe de ser en términos reales, por encima de los intereses partidistas, está el interés del pueblo, el interés de todos los ciudadanos”, expresó.



LLAMA A CESAR LA VIOLENCIA



A través de un mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook, el político tabasqueño pidió a los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no participar en actos vandálicos y de saqueó a comercios.



No hay que caer en la trampa de la violencia, hay gente, hay ciudadanos que de manera espontánea están participando en esos actos, lo hacen por rabia, para desquitarse, porque piensan que así van a resolver el problema", expuso.



López Obrador manifestó que otro grupo de personas están siendo manipuladas por "la mafia del poder" para que se distraiga.



"Y al mismo tiempo infunden miedo, son estrategias fascistas para dominar mediante el terror. Nosotros no vamos a caer en esa trampa, esperemos poner orden en el caos para eso es nuestra lucha", dijo.



Enfatizó que existen quienes les beneficia el caos por lo que Morena busca el cambio por la vía pacífica.





elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional de Morena,Recordó que Morena, fue el único partido que votó en contra de las modificaciones a la Ley de Ingresos que incluye las modificaciones a los precios del sector energético.El Congreso representa al pueblo, así es de manera formal y así debe de ser en términos reales, por encima de los intereses partidistas, está el interés del pueblo, el interés de todos los ciudadanos”, expresó.A través de un mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook, el político tabasqueño pidió a los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no participar en actos vandálicos y de saqueó a comercios.No hay que caer en la trampa de la violencia, hay gente, hay ciudadanos que de manera espontánea están participando en esos actos, lo hacen por rabia, para desquitarse, porque piensan que así van a resolver el problema", expuso.López Obrador manifestó que otro grupo de personas están siendo manipuladas por "la mafia del poder" para que se distraiga."Y al mismo tiempo infunden miedo, son estrategias fascistas para dominar mediante el terror. Nosotros no vamos a caer en esa trampa, esperemos poner orden en el caos para eso es nuestra lucha", dijo.Enfatizó que existen quienes les beneficia el caos por lo que Morena busca el cambio por la vía pacífica. Agregar a favoritos morena

andrés manuel lópez obrador

reformas

sector energético