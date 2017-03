Moreno Valle ve crisis en el PRI por necesidad de cambio Excélsior

Yo recordaría que hubo cálculos ambiciosos el año pasado y el resultado fue diferente al pronosticado. Los tiempos de ese tipo de discursos ya quedaron atrás”, mencionó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio. En los comicios del año pasado, el PRI perdió 7 de las 12 gubernaturas que se disputaron; además, la oposición ganó en Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, entidades gobernadas por el tricolor desde hace 86 años.

El exgobernador de Puebla además aseguró que el PRI pasa por una crisis, la cual es provocada por la ciudadanía que ya no ve en él una alternativa y busca en su lugar otras alternativas. El PRI tiene una crisis profunda, porque la gente quiere un cambio; los ciudadanos saben que continuar con el mismo camino no llevaría a tener resultados diferentes”, afirmó Moreno Valle.

En torno a las críticas priistas a las administraciones presidenciales, estatales y municipales del PAN, el presidente de la Comisión Política Nacional del albiazul pidió “no generalizar” y voltear a ver a Puebla, en donde durante su administración hubo resultados concretos, y a las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Habría que ver la parte económica de los gobiernos panistas: en 12 años la fortaleza del peso fue buena y la inflación también; hubo un manejo responsable de las finanzas nacionales en los gobiernos federales del PAN”, aseveró.

Agregó que todos los gobiernos panistas “deben dar resultados y estar cercanos a los mexicanos”.



