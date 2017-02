Morrissey encabeza el cartel del Festival Roxy Excélsior

El encuentro musical, que se llevará a cabo el 1 de abril en el Parque Trasloma en Guadalajara, Jalisco, es completado por Empire of the Sun, Fito Paez, Smash Mouth, James Hot Chip DJ Set, Hercules and Love Affair, Hiromi, Space Oddity, David Brifthon, Maite Hontele, los tapatíos de Caloncho, Siddartha y Elsa y Elmar.



Tomás Bermúdez, Antonio de Livier, Nico Mejía y Paco Ruano serán los encargados de la parte gastronómica.



Los organizadores señalan que el evento ha sido planeado por muchos meses y apela a un público más contemporáneo y a la generación tapatía que ama y apoya a los conciertos.



elpais@imagenzac.com.mx EXCÉLSIOR.-

