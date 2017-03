Mourinho se queja por la acumulación de partidos AP

El timonel de United se quejó por el congestionado itinerario de United, al señalar que su equipo no tendría que jugar temprano el domingo después de disputar un partido por la Liga Europa el jueves por la noche.



"Sencillamente no les importa", dijo Mourinho después que United avanzó a los cuartos de final de la Liga Europa con un triunfo 1-0 sobre Rostov. "En otros países tratan de apoyar un poco a los equipos que están en (competencias) europeas. Pero aquí es difícil. Jugamos el domingo al mediodía. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Será mucho más difícil".



United jugó el lunes en la Copa de la FA y perdió ante Chelsea. Luego enfrentó a Rostov por la Liga Europa el jueves, y tiene sólo dos días de descanso antes de su partido del domingo ante Middlesbrough.



El conjunto de Mourinho marcha sexto en la liga Premier, a seis puntos del cuarto Liverpool, el último en los puestos que clasifican a la próxima Champions. Aunque el campeón de la Liga Europa se mete en la próxima Liga de Campeones, Mourinho no considera que seguir con vida en la competencia europea sea una ventaja.



Y mucho menos cuando los cinco equipos que lo superan en la tabla de posiciones ya fueron eliminados de las competencias continentales.



"Estoy muy decepcionado, y no estoy bromeando, estoy diciendo lo que opino de verdad", dijo el entrenador, que enfrentará a Anderlecht de Bélgica en los cuartos de final. "(La clasificación) es mala para nosotros porque los cinco equipos que nos superan en la liga Premier no tienen fútbol internacional. Sólo jugarán un partido a la semana, como algunos llevan haciéndolo toda la temporada". "No saben lo que es la fatiga, no saben lo que es la acumulación (de partidos)", agregó. "Mañana es otro día para nosotros y tenemos que luchar al límite. Es lo que tenemos que hacer".

Para colmo, United perdió el jueves al mediocampista Paul Pogba por una lesión de la corva.



Mourinho indicó que no es de extrañarse que se haya lesionado por "la acumulación de fatiga".

"Incluso alguien con un físico bestial como él la siente", dijo. "Es uno de los jugadores que nunca descansa, porque ha jugado todos los partidos".



