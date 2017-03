Muere Ángel Parra, cantautor hijo de Violeta Parra Excélsior

El músico falleció el sábado por la mañana en París, donde estaba siendo sometido a un tratamiento por cáncer de pulmón, y era reconocido como representante de la llamada Nueva Canción Chilena. Las reacciones del mundo político y de la cultura chilena no se hicieron esperar.



"Mi más sentido pésame a la familia de Ángel Parra. La música popular chilena ha perdido a uno de sus cultores más insignes", tuiteó la presidenta, Michelle Bachelet.



"Perdimos a Angel Parra, uno de los grandes de la música nacional. Embajada en París apoyando a su familia. Sentidas condolencias", tuiteó por su parte elcanciller, Heraldo Muñoz.



"Hoy se ha ido uno de los grandes músicos de Chile. Gracias Ángel Parra por ser esa persona sensible, hermosa y comprometida", afirmó en la misma red social Ernesto Ottone, ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.



"Ángel, agradecido de la canción nuestra de cada día que forjó usted con sus propias manos", tuiteó por su parte el cantante chileno Manuel García.



Parra había publicado 50 discos y escribió el libro biográfico de su madre en el que se basó la última película sobre Violeta Parra (Violeta se fue a los cielos). Violeta Parra fue una de las mayores representantes y divulgadoras latinoamericanas de la canción popular o folclórica, además de poeta y artista multifacética. Este año Chile celebra el centenario de su nacimiento con distintos eventos conmemorativos.



