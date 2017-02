Muere Bill Paxton, actor de Titanic y Apollo 13 AP

Un representante de la familia emitió un comunicado el domingo informando la muerte, pero no ofreció más detalles.



Paxton, originario de Fort Worth, Texas, trabajó en decenas de películas y programas de televisión y parecía estar presente cuando se hacía historia dentro y fuera de la pantalla.



De niño estuvo entre la multitud que recibió al presidente John F. Kennedy en Texas la mañana del 22 de noviembre de 1963, horas antes de que Kennedy fuera asesinado en Dallas.



Cuando era joven trabajó en el departamento de arte del rey de las películas de bajo presupuesto, Roger Corman, quien ayudó a lanzar la carrera de numerosos actores y cineastas.



Los créditos de Paxton incluyen algunas de las películas emblemáticas de los últimos 40 años, como "Titanic", "Apollo 13", "Terminator" y "Aliens". Los aficionados a la televisión lo conocieron por su papel de un polígamo, con tres esposas que esperaban lo mejor de él, en la serie de HBO "Big Love", por la cual recibió tres nominaciones al premio Golden Globe.



"Bill Paxton fue una persona de gran corazón, juiciosa y honorable", dijo en un comunicado Chloe Sevigny, su coestrella en "Big Love". "Siempre tenía una sonrisa en su rostro y podría entretener cualquier sala con sus maravillosas historias sobre sus muchos años fascinantes en Hollywood".



Paxton actualmente estelarizaba el drama "Training Day", de CBS, que se estrenó el 2 de febrero. La cadena de televisión no ha anunciado si continuará transmitiendo los episodios ya grabados.



"La pasión que sentía Bill por las artes era evidente para todos los que lo conocieron, y su simpatía y su inacabable energía eran innegables", declaró su familia a través del comunicado. Sus allegados pidieron que se respete su privacidad en este momento de duelo.



A Paxton le sobreviven Louise Newbury, quien fue su esposa durante 30 años, y los dos hijos de ambos. Su primer matrimonio, con Kelly Rowan, terminó en divorcio.



Su fallecimiento agrega un tono triste a la ceremonia de la entrega del premio Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del domingo. Paxton nunca fue nominado, pero apareció en muchas películas ganadoras del Oscar y fue querido y respetado en todo Hollywood y más allá.



"En este domingo del Oscar vean 'One False Move' o 'A Simple Plan' para ver a este encantador actor principal en su punto más fino", tuiteó su amigo Rob Lowe.



"Soy un frustrado actor romántico", afirmó Paxton a The Associated Press en 2006. "Yo quería hacer el papel de Bud en 'Splendor in the Grass'. Quería interpretar a Romeo; las grandes historias trágicas de amor no correspondido. Lo pude entreverar un poco con las damas, pero el romance ha sido un argumento secundario, huyendo del tornado o lo que fuera".



