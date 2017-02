Muere el dueño de los Tigres de Detroit Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Mike Illitch, empresario y dueño de franquicias de beisbol y hockey sobre hielo, murió a los 87 años; levantó el Teatro Fox y el Comerica Park. Foto AP



Ilitch, elogiado por mantener los equipos profesionales de beisbol y hockey en Detroit mientras otras franquicias se mudaban a los suburbios, murió este viernes en un hospital de esta ciudad, según el portavoz de la familia, Doug Kuiper.



Ilitch y su esposa, Marian, fundaron Little Caesars a las afueras de Detroit en 1959. El negocio se convirtió en la cadena de pizza a domicilio más grande del mundo. Bajo su batuta y dando rienda suelta a su chequera, los Red Wings ganaron cuatro veces la Copa Stanley y los Tigres, con quienes jugó en ligas menores, avanzaron a la Serie Mundial en dos ocasiones.



26 temporadastuvo al frente de los Tigres, que antes se habían coronado en 1984



Hijo de inmigrantes macedonios, Ilitch nació el 20 de julio de 1929. Jugó beisbol en la High Scholl Cooley, de Detroit, y firmó con los Tigres tras un servicio de cuatro años con los infantes de marina. Pasó tres campañas en el sistema de ligas menores del equipo hasta que una lesión en la rodilla le obligó a renunciar a su carrera como pelotero.



Destacó como empresario. Los negocios de su familia acumularon ingresos de 2,400 millones de dólares en 2011.



El empresario se involucró como dueño de franquicias deportivas en 1982, cuando pagó unos 8 millones de dólares por los Red Wings y los hizo una de las potencias de la NHL; el equipo era el hazmerreír al momento de la compra, pero reverdeció laureles con Illitch. Los Red Wings ganaron la Stanley Cup en 1997, 1998, 2002 y 2008.



Ilitch y su esposa, Marian, compraron en 1987 el icónico Teatro Foxen el centro de la ciudad e invirtiendo 12 millones en su restauración. Reabrió al año siguiente, convirtiéndose en un lucrativo escenario para conciertos, obras de teatro y otras producciones. La sede principal de Little Caesars también se mudó al centro de Detroit.



Luego, en 1992, el hombre que alguna vez soñó en jugar con los Tigres, compró la franquicia por 85 millones de dólares. Hizo construir un nuevo estadio, el Comerica Park, frente al Teatro Fox, que fue inaugurado en 2000.



elpais@imagenzac.com.mx DETROIT.- Mike Ilitch, dueño de las franquicias de los Tigres y los Red Wings de Detroit, falleció este viernes. Tenía 87 años.Ilitch, elogiado por mantener los equipos profesionales de beisbol y hockey en Detroit mientras otras franquicias se mudaban a los suburbios, murió este viernes en un hospital de esta ciudad, según el portavoz de la familia, Doug Kuiper.Ilitch y su esposa, Marian, fundaron Little Caesars a las afueras de Detroit en 1959. El negocio se convirtió en la cadena de pizza a domicilio más grande del mundo. Bajo su batuta y dando rienda suelta a su chequera, los Red Wings ganaron cuatro veces la Copa Stanley y los Tigres, con quienes jugó en ligas menores, avanzaron a la Serie Mundial en dos ocasiones.26 temporadastuvo al frente de los Tigres, que antes se habían coronado en 1984Hijo de inmigrantes macedonios, Ilitch nació el 20 de julio de 1929. Jugó beisbol en la High Scholl Cooley, de Detroit, y firmó con los Tigres tras un servicio de cuatro años con los infantes de marina. Pasó tres campañas en el sistema de ligas menores del equipo hasta que una lesión en la rodilla le obligó a renunciar a su carrera como pelotero.Destacó como empresario. Los negocios de su familia acumularon ingresos de 2,400 millones de dólares en 2011.El empresario se involucró como dueño de franquicias deportivas en 1982, cuando pagó unos 8 millones de dólares por los Red Wings y los hizo una de las potencias de la NHL; el equipo era el hazmerreír al momento de la compra, pero reverdeció laureles con Illitch. Los Red Wings ganaron la Stanley Cup en 1997, 1998, 2002 y 2008.Ilitch y su esposa, Marian, compraron en 1987 el icónico Teatro Foxen el centro de la ciudad e invirtiendo 12 millones en su restauración. Reabrió al año siguiente, convirtiéndose en un lucrativo escenario para conciertos, obras de teatro y otras producciones. La sede principal de Little Caesars también se mudó al centro de Detroit.Luego, en 1992, el hombre que alguna vez soñó en jugar con los Tigres, compró la franquicia por 85 millones de dólares. Hizo construir un nuevo estadio, el Comerica Park, frente al Teatro Fox, que fue inaugurado en 2000. Agregar a favoritos tigres

detroit

dueño

muerte