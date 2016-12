Muere joven por parranda del maratón Guadalupe-Reyes Excélsior

Los familiares del joven lo trasladaron a la Cruz Roja, en donde el personal médico confirmó que la víctima arribó sin signos vitales.



El joven comenzó su parranda desde el 24 de diciembre.



Saúl López estuvo de parranda desde el 24 de diciembre y ese habría sido la principal causa del deceso, pues según se informó, ingirió grandes cantidades de alcohol.



Sin embargo, la mañana de este lunes, su mamá lo encontró inconsciente a las afueras de su domicilio, de inmediato intentó hacerlo reaccionar y ante la falta de respuesta solicitó apoyo a los servicios de emergencia.



Los familiares no esperaron a la ambulancia y trasladaron al joven de 25 años a la Cruz Roja, quien fue ingresado al área de urgencias, en donde el personal médico detectó que éste ya no presentaba signos vitales.



De acuerdo con los reportes médicos, Saúl David falleció por una broncoaspiración; su garganta estaba obstruida por su propio vómito, informó el portal Zócalo.



Asimismo, el personal de la Cruz Roja notificó de lo sucedido a la Unidad de Homicidios de la PGJE, quienes acudieron a tomar conocimiento del deceso, se le practicó la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del deceso.



