A través de redes sociales, figuras de la vida política expresaron sus condolencias a Manlio Beltrones por la sensible pérdida.



En Twitter, la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, manifestó su solidaridad al político priista.



Amigo @MFBeltrones, mi solidaridad contigo y tu familia, por el fallecimiento de tu querido hermano Orestes. Están en mis oraciones. DEP — Claudia Pavlovich A. (@claudiapavlovic) 4 de febrero de 2017



Por su parte, el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, envió sus condolencias a Manlio Fabio Beltrones y a su familia.



Mis más sentidas condolencias a @MFBeltrones y a su familia por el sensible fallecimiento de su hermano Gilberto Orestes Beltrones Rivera. — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 4 de febrero de 2017 ​



política

orestes beltrones

manlio fabio beltrones