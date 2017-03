Muere un hombre al caer de un andamio Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



El occiso fue identificado por las autoridades locales como José de Lourdes de 60 años de edad, quien murió en el lugar de los hechos, producto de los golpes recibidos en las diferentes partes del cuerpo, incluida la cabeza; su cadáver quedó expuesto a los ojos de varios vecinos que se acercaron tras enterarse del hecho.



Trascendió que el hombre no tenía ningún arnés de seguridad al momento en que se localizaba arriba del andamio realizando el mantenimiento de un inmueble.



Al arribo de los cuerpos de emergencia, el sexagenario ya no presentaba signos vitales y fue declarado sin vida.



El lugar, ubicado en la privada Santa Bárbara de esta comunidad fue acordonado por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), quienes lo resguardaron hasta el arribo de las instancias ministeriales quienes finalmente se quedaron a cargo de la situación.



Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para aplicarle el protocolo correspondiente y poder se reclamado por sus familiares.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Una desgracia se registró la tarde de este lunes en la comunidad de Machines de este municipio, luego de que un hombre cayera de una altura aproximada de siete metros, producto de un paso en falso en la parte alta de un andamio.El occiso fue identificado por las autoridades locales como José de Lourdes de 60 años de edad, quien murió en el lugar de los hechos, producto de los golpes recibidos en las diferentes partes del cuerpo, incluida la cabeza; su cadáver quedó expuesto a los ojos de varios vecinos que se acercaron tras enterarse del hecho.Trascendió que el hombre no tenía ningún arnés de seguridad al momento en que se localizaba arriba del andamio realizando el mantenimiento de un inmueble.Al arribo de los cuerpos de emergencia, el sexagenario ya no presentaba signos vitales y fue declarado sin vida.El lugar, ubicado en la privada Santa Bárbara de esta comunidad fue acordonado por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), quienes lo resguardaron hasta el arribo de las instancias ministeriales quienes finalmente se quedaron a cargo de la situación.Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para aplicarle el protocolo correspondiente y poder se reclamado por sus familiares. Agregar a favoritos deceso

caída

machines

seguridad