Muere menor por influenza; suman 10 casos de la enfermedad este año   

ZACATECAS.- En lo que va del 2017, en el estado se han presentado 10 casos de influenza en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Loreto, ente los que se presentó el deceso de un menor de cinco años que no contaba con la vacuna preventiva, informó Lucía Reyes Veyna, titular del departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud."Hemos estudiado de alguna forma más de 500 casos de probables influenza en las unidades monitoras, de los cuales se han comprobado 10. Si lo comparamos con esta misma temporada del año pasado representa la tercera parte, siendo que ya llevábamos un estimado de 30 casos".Reyes refirió que también a nivel nacional se ha dado una disminución en los índices de ésta enfermedad, hecho que está relacionado de manera importante con las condiciones climatológicas de ambos periodos.En el caso de Zacatecas, los casos detectados no están generalizados, por lo que no representan una alerta como en años anteriores, aunque prevenir y detectar síntomas son los principales objetivos del sector salud.Se aplicaron más de 550 mil vacunas contra la influenza a grupos vulnerables encabezados por los menores de seis meses a cinco años y mayores de 65, además de mujeres embarazadas, hipertensos, diabéticos y obesos, entre otros.En el 2017, se lleva un 82 por ciento de la aplicación programada.La funcionaria indicó que se reforzarán las acciones con la Secretaría de Educación para que el 100 por ciento de los niños puedan recibirla dependiendo de su esquema de vacunación.Reyes Veyna informó que se han reportado hasta la fecha 92 mil 687 casos de infecciones respiratorias agudas, de las que el 27 por ciento corresponde a menores de edad.La complicación más común después de las infecciones es la neumonía, de la que se han registrado 601 casos, de los que en la semana siete del año corresponden 119.Con este aumento del 43 por ciento de una semana a otra, la doctora sugirió que la población debe ser más consciente sobre las complicaciones que tiene un cuadro de gripe común desde ámbitos que van de la alimentación a las condiciones de limpieza del entorno.Las recomendaciones principales son consumir frutas y verduras amarillas y anaranjadas, lavado constante de manos, estornudar en el ángulo del codo y procurar la ventilación en casas, escuelas y oficinas.

vacuna

deceso

zacatecas

ssz