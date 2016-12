Muere Valerie Fairman de 16 and Pregnant AP

Fairman, de 23 años, falleció el miércoles, señaló la oficina forense del condado de Chester. La causa de su muerte está siendo investigada.



Fairman había sido arrestada por robo y otros cargos en años recientes y fue sentenciada recibir un tratamiento por drogas y alcohol este año tras violar su libertad condicional, según archivos de la corte.



Se presentaría en la corte en enero tras pasarse un alto el 15 de diciembre lo que llevó a que se resistiera a ser arrestada. Una mujer que respondió el teléfono de la dirección que aparece en los documentos de la corte dijo el jueves que la familia no quería hacer declaraciones sobre la muerte de la joven.



La pronunciaron muerta poco antes de las 5:00 de la tarde del miércoles, dijo la oficina forense.



Fairman participó en la segunda temporada del programa de 2009 a 2010 cuando tuvo una hija.



Representantes de MTV lamentaron la noticia y expresaron sus condolencias a la familia.



