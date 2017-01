Mueren 20 personas en accidente vial en Haití AP

El Centro Nacional de Ambulancias de Haití dijo que 11 personas murieron al impacto en el accidente ocurrido el domingo en las afueras del poblado de Port-de-Paix. Otras nueve personas fallecieron poco después de llegar a hospitales en Gros Morne y Gonaives.



Las muertes por accidentes viales son comunes en Haití, un empobrecido país donde no se respetan las normas de seguridad vial y los vehículos con frecuencia llevan exceso de carga y pasajeros.



La causa del suceso del domingo está siendo investigada. No se supo de inmediato si los conductores de los vehículos sobrevivieron.



