Mueren 4 niños envenenados por un gas en texas

Posiblemente se produjo gas fosfina al combinarse el agua con el pesticida, dijeron funcionarios del Departamento de Bomberos de Amarillo.



Para el lunes por la tarde no se había dado a conocer la causa específica del fallecimiento de los cuatro menores.



Las otras seis personas que se encontraban en la vivienda "no están fuera de peligro" todavía, dijeron los funcionarios.



Varias unidades de urgencias acudieron a la casa tras una llamada a las 5 de la mañana y en un principio se pensó que se trataba de un envenenamiento relacionado con monóxido de carbono, dijo en un comunicado el capitán de los bomberos Larry Davis.



Un niño murió en el lugar y tres más en un hospital. Las autoridades no precisaron las identidades ni las edades de los menores. Davis señaló que los cuatro niños vivían en la vivienda.



Davis dijo al periódico Amarillo Globe-News (http://bit.ly/2ivHgHv ) que desconocía el tiempo que estuvieron expuestos los habitantes de la casa al gas fosfina antes de que un visitante llegara el lunes, encontrara a todos enfermos y llamara al número de emergencias 911.



El gas fosfina puede causar falla respiratoria y en casos severos edema pulmonar, que ocurre cuando se llenan de fluido los pulmones, afirmó.



Davis dijo que unos 10 agentes de la policía, los bomberos y servicios médicos que llegaron primero a la vivienda también fueron hospitalizados como medida de precaución sin que ninguno mostrara síntomas de envenenamiento.



