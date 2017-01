Mueren más de 100 por cáncer de mama y cervicouterino Karla Padilla

Será en marzo cuando la secretaría cuente con un balance completo de la propagación de ambas patologías durante el 2016, pues se realizan búsquedas intencionadas en cada municipio e institución de salud para emplear estrategias de mejora en los alcances de la detección.



Nayeli Rebollo Núñez, subdirectora de Salud Reproductiva de los Servicios de Salud, dijo que a pesar de los esfuerzos institucionales, el cáncer de mama se presenta con más frecuencia, lo que se traduce en que las mujeres no se autoexploran y no acuden a realizarse estudios preventivos de acuerdo a su edad.



En cuanto al cáncer cervicouterino, dijo, se ha visto un decremento en la tasa de mortalidad luego de varios años de difundir sus señales de alarma y los métodos de prevención.



“El llamado sigue siendo la atención médica oportuna, sobre todo para las mujeres de 40 a 69 años”, e invitó a todas las mujeres a conocer su cuerpo para así poder detectar anormalidades.



En este sentido adelantó que durante el 2017 se realizarán acciones a favor de la capacitación continua al personal y a la población a través de los Centros de Salud con mayor afluencia por medio de maniquíes didácticos que muestran glándulas mamarias sanas y enfermas, así como la difusión de ambos tipos de cáncer y otros más en medios de comunicación.



Rebollo Núñez precisó que las zonas rurales son la prioridad en cuanto a la concientización de mujeres y hombres: “Todavía hay machismo y hemos visto casos en los que el esposo no deja que su mujer vaya a que la revisen”.



“En algunas regiones, los médicos encargados de los Centros de Salud no le dan prioridad a ese tipo de atención por ideas arraigadas y tabúes que solo contribuyen a que los casos de cáncer de detecten en etapas tardías”, dijo.





Según datos de la Secretaría de Salud, hasta el cierre del 2015 en Zacatecas, 39 mujeres murieron por cáncer cervicouterino y 86 por cáncer de mama, principal causa de muerte en las mexicanas.

