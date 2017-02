Muestran avances de la organización de la Olimpiada Regional Redacción

Institutos de Cultura Física y Deporte de Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas, trataron temas de especial relevancia con el Subdirector de Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal de CONADE, Arturo Ramírez Jaime, en la Primera Reunión de Organización de Olimpiada Regional Zacatecas 2017.



En el Salón Cristal del Hotel Parador de la noble y leal ciudad de Zacatecas, el funcionario del deporte Adolfo Márquez Vera, dio especial bienvenida a sus homólogos y representantes de la región 2, no sin antes expresar su gratitud por ser sede del magno evento.



Arturo Ramírez Jaime, en la exposición de motivos puntualizó que después de la primera reunión extraordinaria en el pleno del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), se acordó que los deportes de conjunto se integran a Olimpiada Nacional 2017.



Resaltó que Jalisco albergará las disciplinas de conjunto, además de ajedrez, boliche y charrería, pero hasta la fase Final-Nacional, por lo que en etapa regional, cada entidad federativa participante costeará sus propios gastos de transporte, hospedaje y alimentación.



También dijo que todavía está en análisis la propuesta de aceptar o no a la charrería como disciplina olímpica para la contabilidad de preseas áureas y ya no solamente como promoción, considerando que por ser un deporte caro, lo más probable es que sea considerado para el medallero.



Sin embargo, hizo saber que será hasta el miércoles de la próxima semana cuando tenga información concreta y pongan en circulación la convocatoria oficial con fechas, categorías y sedes.



En cuanto al proceso de inscripción señaló que regresarán al sistema del 2015 con adecuaciones pertinentes para subir documentos al SED, e informó también que la Comisión de Honor y Justicia deja de existir para darle cabida al CAAD, cómo máximo órgano para resolución de inconformidades.



Habló también temas referentes al cambio de identidad, arbitraje, directores técnicos, preinscripción numérica, servicio médico y sistema nacional de competencias, para dar paso a que la sede olímpica de región 2, encabezada por el Gobernador del Estado de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna a través de Adolfo Márquez Vera, hiciera la presentación de avances de organización.



El Jefe del Departamento de Deporte Selectivo y Profesional de Incufidez, Jeroham Martínez García, presentó el organigrama en donde Adolfo Márquez Vera funge como coordinador general, Juan de Dios Fernández Orozco en lo administrativo, Guillermo Ku Castro en lo operativo y Raúl Navarro López en logística.



Establecieron fechas para Olimpiada Regional Zacatecas 2017, iniciando con el primer bloque el día 23 de marzo con las disciplinas de boxeo, softbol y voleibol, en tanto que el segundo bloque tendrá verificativo el día 30 con tae kwon do, voleibol de playa y fútbol.



El tercer y último bloque arrancará el día 2 de abril con el arribo de las delegaciones de Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas de atletismo, básquetbol, béisbol y balonmano, que estuvieron representadas respectivamente en la reunión de organización, por Manuel Aceves Rubio, Sergio Hernández, Tomás Aragón Melchor, Adolfo Márquez Vera, entre otras personalidades que acompañaron a Arturo Ramírez Jaime de la CONADE.



Al concluir la reunión de organización, el Director General del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, Dr. Adolfo Márquez Vera, hizo entrega de un presente a cada uno de los representantes de las entidades federativas que integran la región 2, así como al Subdirector de Desarrollo estratégico del Deporte Estatal y Municipal de CONADE, quienes pactaron la segunda reunión para el día 27 de febrero del año en curso.





