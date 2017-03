Mujer denuncia haber sufrido violación y asalto Redacción

Efectivos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) se trasladaron a la carretera a Plateros ya que la afectada estaba en el interior del establecimiento de grúas Márquez, sitio donde le habían brindado ayuda.



Los uniformados al llegar al lugar encontraron en ese lugar a una mujer de 31 años aproximadamente, quien con una crisis nerviosa informó haber sido violada por un hombre.



Ella refirió que caminaba cerca de la escuela María R. Murillo, localizada en la colonia Las Arboledas y a la altura de una zona obscura fue abordada por un individuo a quien no lo pudo ver el rostro.



Dicho depravado la amenazó con palabras altisonantes y la llevó a un lugar obscuro donde cometió el delito sexual, desafortunadamente nadie la pudo ayudar en ese momento.



Al final el delincuente se retiró del lugar no antes de haber sustraído la bolsa de mano y un teléfono celular.



Para efectuarle una revisión corporal y descartar alguna lesión, se trasladaron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos quienes solo atendieron la crisis nerviosa.



Mientras tanto los policías buscaban al individuo sospechoso y le recomendaron a la afectada a que interpusiera su denuncia ante el Ministerio Público.



