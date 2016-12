Mujeres, más vulnerables ante el delito: Leticia Soto Susana Rodríguez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



"Las mujeres son utilizadas como brazos armados, sin utilizadas como transportistas, como burreras, como elementos para realizar algún tipo de delitos".



Incluso dijo hay casos en los que ellas son utilizadas como esclavas sexuales dr algún grupo particular, de cualquier manera son puestas como carne de cañón.



La prevención de la violencia no puede partir de la concepción de una familia tradicional porque hay muchas mujeres que por su cuenta lo hacen.



"Me parece que aquí lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de que hay mujeres que requieren de apoyo social que el estado debe de brindar para que puedan realizar su trabajo fuera de casa para que puedan alimentar a sus hijos".



Desde la perspectiva de Soto Acosta era es una acción que el estado no está realizando porque se visualizan sólo familias donde hablar de valores pareciera la solución y no es así.



Destacó que al final de su gestión heredó un rezago en casos menor al que recibió teniendo ya en funciones el Nuevo Sistema de Justicia Penal.



"No dejamos que se acumularan nuevos números y tuvimos la posibilidad de ir reduciendo lo que nosotros recibimos".



Agregó que en el último año se lograron acuerdos reparatorios por más de diez millones de pesos que entre víctimas e imputados se entregaron ya.



Finalmente en cuanto a las posibilidades de que forme parte del gabinete de Judit Guerrero, Soto Acosta dijo que está trabajando junto con ella pero hasta el momento no ha recibido alguna propuesta concreta.



notasimagen@gmail.com En referencia a las mujeres que han sido asesinadas en los últimos días, la exprocuradora Leticia Soto Acosta dijo que más allá de que ellas estén vinculadas con el crimen organizado aún así siguen estando en un estado de mayor vulnerabilidad."Las mujeres son utilizadas como brazos armados, sin utilizadas como transportistas, como burreras, como elementos para realizar algún tipo de delitos".Incluso dijo hay casos en los que ellas son utilizadas como esclavas sexuales dr algún grupo particular, de cualquier manera son puestas como carne de cañón.La prevención de la violencia no puede partir de la concepción de una familia tradicional porque hay muchas mujeres que por su cuenta lo hacen."Me parece que aquí lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de que hay mujeres que requieren de apoyo social que el estado debe de brindar para que puedan realizar su trabajo fuera de casa para que puedan alimentar a sus hijos".Desde la perspectiva de Soto Acosta era es una acción que el estado no está realizando porque se visualizan sólo familias donde hablar de valores pareciera la solución y no es así.Destacó que al final de su gestión heredó un rezago en casos menor al que recibió teniendo ya en funciones el Nuevo Sistema de Justicia Penal."No dejamos que se acumularan nuevos números y tuvimos la posibilidad de ir reduciendo lo que nosotros recibimos".Agregó que en el último año se lograron acuerdos reparatorios por más de diez millones de pesos que entre víctimas e imputados se entregaron ya.Finalmente en cuanto a las posibilidades de que forme parte del gabinete de Judit Guerrero, Soto Acosta dijo que está trabajando junto con ella pero hasta el momento no ha recibido alguna propuesta concreta. Agregar a favoritos leticia soto

violencia

feminicidio

pgjez