Multa el IZAI a dos sindicatos y siete alcaldías 

La disposición se determinó por Norma Julieta del Río Venegas, comisionada Presidenta y los comisionados, Raquel Velasco Macías y Antonio de la Torre Dueñas, con fundamento en el artículo 190 de la ley local de transparencia.



Este artículo faculta al instituto imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones.



Los ayuntamientos de Enrique Estada, Juan Aldama, Mazapil, Melchor Ocampo, Miguel Auza, Genaro Codina y Pánuco, así como el Sindicato Único de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas (SUPAAUPZ) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), son los 9 de 135 sujetos obligados más el IZAI, que no conformaron su comité de transparencia.



Norma Julieta del Río Venegas, comisionada Presidenta, explicó que desde el 11 de mayo del 2016 se les notificó a los 135 sujetos obligados que con fundamento en la Ley General de Transparencia, debían conformar sus comités de transparencia.



Los comisionados insistieron en que las disposiciones están establecidas en la Ley de Transparencia.



