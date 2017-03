Multa la Profeco a tortillerías Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)

Arnulfo Guzmán Guzmán, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Zacatecas, informó que fueron 17 tortillerías suspendidas, dos se hicieron acreedoras a sanciones económicas menores por la no exhibición de precios y la falta de notas de consumo.

En este sentido, el funcionario aseguró que se mantendrán verificaciones periódicas a estos y otros establecimientos para evitar alzas en los precios que afecten a la economía de las familias.

Indicó que hasta el momento no se han registrado aumentos importantes en los productos de la canasta básica, ya que solo han sido generalizados según la ley de oferta y demanda, que se ha presentado más en el huevo y pollo.

En esta temporada de cuaresma, la Profeco ha trabajado en operativos de calibración de básculas en el tianguis de Zacatecas y el mercado de Guadalupe.

“Hemos tenido mucha participación con los municipios sobre todo porque en mayoría, durante esta temporada los establecimientos no son fijos”.

“Principalmente estamos presentes con la báscula de repeso buscando que se le entregue al consumidor el kilo de a kilo. Pueden ir con nosotros y si el gramaje no coincide con su compra, de manera inmediata exigimos al comerciante que entregue lo que se está pagando”, dijo.

Guzmán Guzmán comentó que han sido pocas las irregularidades detectadas e invitó a la población a acudir a sus módulos de atención que también se encuentran instalados en el mercado de Abastos y otros más de la zona conurbada.

Aquellos comerciantes que incurran en esta situación, tendrían sanciones que van desde los mil 500 pesos según su situación formal o informal.

Para la temporada vacacional, la Profeco empleará verificaciones a productos de alto consumo como ropa y juguetes así como tarifas de hoteles, agencias de viaje, balnearios y líneas de transporte.

Sobre las agencias de viaje, el delegado aseguró que se han reforzado estrategias de capacitación para que cada una de ellas cuente con políticas de autorregulación para poder cumplir sus compromisos con los consumidores.

La recomendación es que se busque el trato con agencias establecidas y legales ya que en muchos casos se hacen contratos con empresas que no cuentan con RFC o con intermediarios vía internet que no dan elementos a la Procuraduría para solventar las inconformidades.

Recordó que en cualquier contrato o compra, el consumidor cuenta con cinco días para cancelar, dado que en ocasiones acuden después de los tiempos legales en lo que no se consideran penalizaciones por incumplir con alguna de las dos situaciones.



notasimagen@gmail.com Alrededor de 14 tortillerías de la entidad fueron multadas con 40 mil pesos al no justificar los aumentos al producto a inicios del año.Arnulfo Guzmán Guzmán, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Zacatecas, informó que fueron 17 tortillerías suspendidas, dos se hicieron acreedoras a sanciones económicas menores por la no exhibición de precios y la falta de notas de consumo.En este sentido, el funcionario aseguró que se mantendrán verificaciones periódicas a estos y otros establecimientos para evitar alzas en los precios que afecten a la economía de las familias.Indicó que hasta el momento no se han registrado aumentos importantes en los productos de la canasta básica, ya que solo han sido generalizados según la ley de oferta y demanda, que se ha presentado más en el huevo y pollo.En esta temporada de cuaresma, la Profeco ha trabajado en operativos de calibración de básculas en el tianguis de Zacatecas y el mercado de Guadalupe.“Hemos tenido mucha participación con los municipios sobre todo porque en mayoría, durante esta temporada los establecimientos no son fijos”.“Principalmente estamos presentes con la báscula de repeso buscando que se le entregue al consumidor el kilo de a kilo. Pueden ir con nosotros y si el gramaje no coincide con su compra, de manera inmediata exigimos al comerciante que entregue lo que se está pagando”, dijo.Guzmán Guzmán comentó que han sido pocas las irregularidades detectadas e invitó a la población a acudir a sus módulos de atención que también se encuentran instalados en el mercado de Abastos y otros más de la zona conurbada.Aquellos comerciantes que incurran en esta situación, tendrían sanciones que van desde los mil 500 pesos según su situación formal o informal.Para la temporada vacacional, la Profeco empleará verificaciones a productos de alto consumo como ropa y juguetes así como tarifas de hoteles, agencias de viaje, balnearios y líneas de transporte.Sobre las agencias de viaje, el delegado aseguró que se han reforzado estrategias de capacitación para que cada una de ellas cuente con políticas de autorregulación para poder cumplir sus compromisos con los consumidores.La recomendación es que se busque el trato con agencias establecidas y legales ya que en muchos casos se hacen contratos con empresas que no cuentan con RFC o con intermediarios vía internet que no dan elementos a la Procuraduría para solventar las inconformidades.Recordó que en cualquier contrato o compra, el consumidor cuenta con cinco días para cancelar, dado que en ocasiones acuden después de los tiempos legales en lo que no se consideran penalizaciones por incumplir con alguna de las dos situaciones. Agregar a favoritos arnulfo guzman

zacatecas

profeco

tortillas