El director del organismo dijo que el aumento en el costo de las tarifas no es la única forma de atraer más recursos a la JIAPAZ.



Por ello, sentenció que preparan multas para quienes cometan anomalías con el servicio, como accesarlo ilegalmente o pagarlo en otro concepto.



Y es que hay casos en los que se reporta una toma domiciliaria o un pequeño negocio que en realidad resulta ser una embotelladora o una pollería, según explicó Rentería. “Estaremos regularizando las tomas”, expresó.



En cuanto a el análisis de aumentar o no el costo del agua, dijo que esta decisión dependerá del consejo directivo, que se reunirá a principios de año.



Comentó que a diferencia de otros estados, en Zacatecas no se cobra un porcentaje por concepto de sanemiento y argumentó que “hay muchas otras maneras de recaudación”, como las sancione.



Mencionó que si en la JIAPAZ se paga unos 7.8 pesos por metro cúbico, producirlo cuesta 35. “Estaremos viendo nuevas maneras de recaudación. con mejor servicio de agua”, expresó.



Dijo que en el estado hay una gran problemática por incrustaciones de sarro en las tuberías y en cuanto a la morosidad, de 122 mil tomas, entre 12 mil y 15 mil son morosos.



Por el momento, la JIAPAZ trabaja en una campaña para la protección de tuberías, donde regala material a las personas que acuden con su recibo pagado.



