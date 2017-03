Multiculturalidad y talento local, prioridades en el FCZ 2017 Daniel Torres

Compartir: Liga Compartir: (Ma. del Refugio Gamboa ) Festival Cultural Zacatecas 2017 tendrá un tema central: Migración sin fronteras, cuya finalidad de promover la apreciación artística y cultural libremente.



La experiencia artística desde la multiculturalidad podrá ser disfrutada por los zacatecanos y turistas que vistan la capital, gracias a los artistas de Colombia, Líbano, España, Argentina, República Dominicana, Estados Unidos Y Alemania, entre otros, que vendrán a convertir a este festival en uno de los más diversos e incluyentes de su tipo.



El programa se presentó en el Patio Principal del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerez por el director del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, Alfonso Vázquez Sosa, y por el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.



Vázquez Sosa aseguró que el talento local no será un complemento del festival, a desarrollarse del 8 al 16 de abril, sino una prioridad, además dijo que el presupuesto destinado, de 23 millones 500 mil pesos, no influirá en el desarrollo de futuras actividades culturales. “El público es exigente y los artistas también lo son, así pues, se ha conformado un programa capaz de satisfacer las altas expectativas de los zacatecanos; presenciemos las diferentes expresiones culturales que nos identifican”, añadió.

Tello Cristerna dijo que se tuvo en primera instancia la contemplación de artistas de renombre tanto nacional como internacional y que cumplen con un amplio perfil.



También explicó a los presentes que el programa académico tendrá la participación de investigadores y escritores con extensas trayectorias.



Los dos dirigentes estuvieron acompañados por la titular estatal del DIF, Cristina Rodríguez Pacheco, junto a las diputadas locales Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés e Iris Aguirre Borrego.



Los encargados de inaugurar este festival de talla mundial serán la caribeña Totó la Mamposina para luego dar paso al espectáculo de Celso Piña y su Ronda Bogotá.



Para los fanáticos del séptimo arte, la Cineteca Zacatecas exhibirá un ciclo de cine migrante, compuesto por filmes clásicos y contemporáneos, así como nacionales e internacionales.



En cuanto al teatro se podrán disfrutar de grandes producciones en las que participarán actores de la talla de Ofelia Medina, Héctor Bonilla, Ignacio López Tarso y Gabriela Spanic, por mencionar algunos; las puestas locales se presentarán también en los distintos teatros de la ciudad.



Además, se conmemorará el Centenario del Natalicio de Juan Rulfo, el luctuoso de Elías Amador y los 100 años del Museo de Guadalupe con mesas de debate, presentaciones y conferencias.



Exposiciones de arte, muestras de baile, talleres y mucho más se podrá disfrutar durante la Semana Cultural, que para más de uno ha tomado una esencia propia, llevando de la mano su temática y contenido.

AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO: https://issuu.com/prensaizc/docs/programa_festival_cultural_zacateca?reader3=1



