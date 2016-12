Municipio, en la opacidad total: Raúl Ulloa Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Refirió que pese a que se han solicitado en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Transparencia los informes de la situación financiera del municipio, como regidores no reciben los datos.



De igual manera, consideró que no hay transparencia en el manejo del tema de proveedores y de la deuda pública que hace más de un mes se señaló por el orden de 146 millones de pesos, pero que a la fecha les supera por mucho por la situación contraída en esta administración.



A esta cifra, se suman los recursos que se recibieron como adelanto de participaciones por el orden de 40 millones de pesos, que se desconoce aún, el manejo que se le brindará.



Ulloa Guzmán dijo que a este manejo de opacidad, se suma la Contraloría Municipal, al no dispersar la información por transparencia bajo el argumento de no entorpecer investigaciones.



El edil aseguró que en este caso, se le pidió al titular, Alejandro González informara sobre el pliego de quejas que la Secretaría de Gobierno entregó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) como parte del trámite de entrega-recepción, pero no tuvo respuesta.



“El plazo que habría dicho el contralor era el 9 de diciembre, ya pasó, ya pasaron otros términos y es fecha que no tenemos la información. Con esta situación puedo decir que hay una contraloría a modo, que es opaca”, expuso.



De igual manera, refirió que no se ha generado el dato de las contrataciones y bajas de la administración, al igual que la situación de los proveedores y contratistas con quienes tienen pendientes económicos.



Regresa fondo de gestión

El edil independiente expresó que luego de la asignación de las participaciones, se les notificó que en la Dirección de Finanzas y Tesorería pueden disponer del recurso para la gestión que corresponde a 20 mil pesos por mes para cada regidor.



Dijo que los regidores no recibirán dinero en efectivo, sino que deben llenar una serie de requisitos para acceder al recurso, que de acuerdo con lo que se presupuestó a inicio del año, se trataba de 31 mil pesos mensuales por cada uno.



mespino@imagenzac.com.mx Derivado de la opacidad en informes de la administración en el tema de proveedores y señalamientos del proceso de entrega-recepción, el regidor independiente, Raúl Ulloa Guzmán expresó que se cometen los mismos errores de sus antecesores.Refirió que pese a que se han solicitado en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Transparencia los informes de la situación financiera del municipio, como regidores no reciben los datos.De igual manera, consideró que no hay transparencia en el manejo del tema de proveedores y de la deuda pública que hace más de un mes se señaló por el orden de 146 millones de pesos, pero que a la fecha les supera por mucho por la situación contraída en esta administración.A esta cifra, se suman los recursos que se recibieron como adelanto de participaciones por el orden de 40 millones de pesos, que se desconoce aún, el manejo que se le brindará.Ulloa Guzmán dijo que a este manejo de opacidad, se suma la Contraloría Municipal, al no dispersar la información por transparencia bajo el argumento de no entorpecer investigaciones.El edil aseguró que en este caso, se le pidió al titular, Alejandro González informara sobre el pliego de quejas que la Secretaría de Gobierno entregó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) como parte del trámite de entrega-recepción, pero no tuvo respuesta.“El plazo que habría dicho el contralor era el 9 de diciembre, ya pasó, ya pasaron otros términos y es fecha que no tenemos la información. Con esta situación puedo decir que hay una contraloría a modo, que es opaca”, expuso.De igual manera, refirió que no se ha generado el dato de las contrataciones y bajas de la administración, al igual que la situación de los proveedores y contratistas con quienes tienen pendientes económicos.El edil independiente expresó que luego de la asignación de las participaciones, se les notificó que en la Dirección de Finanzas y Tesorería pueden disponer del recurso para la gestión que corresponde a 20 mil pesos por mes para cada regidor.Dijo que los regidores no recibirán dinero en efectivo, sino que deben llenar una serie de requisitos para acceder al recurso, que de acuerdo con lo que se presupuestó a inicio del año, se trataba de 31 mil pesos mensuales por cada uno. Agregar a favoritos raúl ulloa

opacidad

entrega-recepción

comisión de hacienda