Municipio enfrentará sanciones por no sesionar en diciembre: Ulloa

Expuso que criticó que la administración anterior no revisó a tiempo en las comisiones ni en el pleno, los informes de la Dirección de Finanzas y Tesorería, práctica que se repitió al cierre del año que terminó.



El edil afirmó que difiere de la postura del secretario de Gobierno, Daniel Ramírez Díaz, quien afirmó que los regidores cumplieron al trabajar en este periodo con las comisiones.



Consideró que ante esta situación, es posible que el gobierno local tenga alguna observación o llamado de atención de la Auditoría Superior del Estado.



Ulloa Guzmán dijo que quedó pendiente la revisión y en su caso, aprobación, a los informes de egresos e ingresos de noviembre y diciembre, además de informes de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



Expuso que de acuerdocon la ley que entró en vigor en diciembre, el cabildo debe sesionar dos veces al mes de manera ordinaria, la segunda y cuarta semana, a fin de dar seguimiento a los puntos pendientes, siendo esto obligación de los regidores.



sanciones

dirección de finanzas y tesorería

daniel ramírez díaz