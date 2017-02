Municipio ya no organizará expos por no ser costeables Marcela Espino

El director de Desarrollo Económico, René González López expresó que se tomó el acuerdo entre las autoridades que este año no se realizarán las expos.



Por este motivo, las actividades no se programaron dentro del Plan Operativo Anual ni se les destinó algún presupuesto.



Explicó que en la expo de Navidad, se invirtieron 400 mil pesos, pero los comerciantes que participaron solo pagaron lo correspondiente a un día de la renta de toldos, cuando permanecieron durante 10 días en la actividad.



El funcionario consideró que la expo sería viable, siempre y cuando sean los mercaderes quienes costeen las inversiones necesarias para que sea un evento que no afecte la imagen urbana ni la circulación a quienes asisten al centro de la ciudad.



Además de que deben conciliar la postura ante las autoridades responsables de los espacios públicos.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Daniel Ramírez, afirmó que se ofrecerán propuestas como la instalación en el Monumento a la Bandera y el Parque La Lagunilla, pero solo como préstamo de los espacios.



Coincidió con González López en que el municipio no invertirá presupuesto en esta actividad y notificará a los comerciantes.



El secretario relató que en diciembre, el gobierno local invirtió 400 mil pesos, pero solo tuvo una recaudación de 120 mil pesos, por lo que estas actividades no son costeables.



Un grupo de comerciantes se presentó en la alcaldía a para tratar el tema con las autoridades.



