Municipios signan acta constitutiva de la asociación Pro Turismo

Pro Turismo, en la que participan titulares de los departamentos de Turismo en los municipios de Fresnillo, Monte Escobedo, Valparaíso, Sombrerete, Villa de Cos, Villa García y Jerez.



El presidente municipal, Fernando Enrique Uc Jacobo, dio la bienvenida a los participantes y agradeció la presencia de los directores de Turismo que acudieron a la firma de la asociación civil, la cual dijo, es el resultado del arduo trabajo luego de las reuniones anteriores con los presidentes municipales.



Destacó la importancia de trabajar de la mano para que la asociación llegue a buen puerto, “hoy los tiempos del país no están para menos, tenemos que buscar todas las estrategias a nuestro alcance para que los municipios salgan adelante” expresó el alcalde.



Las vías para bajar recursos de la federación son directas mediante el programa individual en que cada región puede presentar su proyecto y alternativas, tanto al estado como a la federación.



También existe la vía en conjunto mediante la cual manifestó que Sombrerete, Pinos, Nochistlán, Teúl de González Ortega y Jerez, ya presentaron un proyecto alterno como pueblos mágicos, en conjunto con la capital que es Patrimonio Cultural de la Humanidad nombrado por la Unesco.



Luego de esto, dijo el munícipe, que se ha conformado esta asociación, de tal manera que la misma permita acceder a la posibilidad de invertirle más a la parte turística de los municipios que la integran, celebró Fernando Uc que sean más los municipios que se quieran integrar, ya que esto fortalece dado que Zacatecas es un estado turístico que tiene mucho que ofrecer, y con la unidad se logran mejores resultados.





Puntualizó que se deben hacer más esfuerzos, ahora rumbo a la consolidación, y lo que sigue es traer proyectos, no escatimar esfuerzos para atraer al turismo, y con ello, tener buenos frutos, “pues en Jerez tenemos mucho que darle al estado, a México y al mundo”.





Por su parte, el también integrante de la asociación, J. Jesús Martínez Guzmán, dio la exposición de motivos manifestando que se tomó el acuerdo de crearla para fortalecer, promover y potencializar los centros turísticos de toda la entidad, agregó que hay municipios que manifiestan la voluntad de sumarse a esta tarea, dado que el turismo es una rama de la economía muy importante de los pueblos de Zacatecas, se informó en un comunicado.



