Municipios y estados deben asumir seguridad: Sedena

Durante los festejos del 104 aniversario del Ejército mexicano, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que la ley no busca militarizar a las instituciones de seguridad. "A quienes por falta de información, tergiversación de la misma, u otros intereses no visibles señalan que, la iniciativa induce a la institucionalización de militares en Seguridad Pública o a su militarización, les aclaramos que las Fuerzas Armadas: creen, respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática", consideró.

Agregó: "y por lo tanto consideramos que la iniciativa que llegue a aprobarse debe tener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo el principio de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad.



En el evento estuvieron presentes el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto; el gobernador de Puebla, José Antonio Gali; el titular de Marina, Vidal Francisco Soberón; así como los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Seguridad, Raúl Cervantes y Renato Sales Heredia, respectivamente.



