Murió Eithan, la víctima más pequeña de la explosión; su madre lo buscaba

La madre pidió ayer a través de Facebook, que aquellos que tuvieran información sobre el paradero de su pequeño se comunicarán a unos teléfonos que posteó en la publicación, además, agregó una serie de señas particulares con las que sería posible identificar al menor.



Eithan Farid Reyes, de tres meses de edad, se encontraba en brazos de su madre al momento de la explosión. La mujer perdió el conocimiento a causa de una piedra que le cayó en la cabeza. Cuando despertó Eithan ya no estaba en sus brazos.



La foto del pequeño fue compartida casi por mil usuarios en la red social. Sin embargo, en una publicación más reciente la madre compartió que el pequeño Eithan de tres meses, había perdido la vida en el siniestro.



De acuerdo con diarios mexiquenses, el menor fue encontrado en el hospital Vicente Villada, en Cuautitlán, lugar al que habría sido trasladado por paramédicos para su atención, sin embargo, falleció.



De acuerdo con información compartida por la madre a través de Facebook, Eithan nació el pasado 21 de septiembre, a la fecha le daban pocas esperanzas de vida, motivo por el cual tenía una cicatriz de siete centímetros en el vientre. Misma seña que la madre pensó haría más fácil su reconocimiento en los hospitales.



El pequeño de tres meses de edad, es quizá la víctima más joven de la gran explosión que se suscitó en Tultepec y que hasta ahora ha cobrado la vida a por lo menos 32 personas, mientras que otras 46 resultaron con quemaduras graves.



LOS PADRES VENDÍAN PIROTECNIA EN TULTEPEC



Los padres de Eithan manejaban el local 110 del mercado San Pablito de Tultepec, ambos promocionaban a través de sus cuentas de redes sociales los productos pirotécnicos que en el lugar se vendían. Se anunciaban como la mejor opción de la región, productores de los clásicos Toritos.



La redes sociales quienes han tomado un papel protagónico al reportar este incidente, también opinaron sobre la muerte del menos, aunque en su mayoría los usuarios escribieron condolencias a la madre, hubo otros que no se limitaron a compartir su posición sobre el peligro que representan los juegos pirotécnicos.









