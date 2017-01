Murió el hijo del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Miguel Ángel Aguirre Herrera, de 32 años de edad, falleció la madrugada de este jueves a causa de un derrame cerebral



Aguirre Herrera trabajó en la Secretaría de Gobierno en el Estado de México, durante la administración de Enrique Peña Nieto (entonces gobernador de esa entidad), fue diputado federal por el distrito 8 con sede en Ometepec, posteriormente fue diputado local por el Distrito 7.



Siendo su padre gobernador, sonó como fuerte candidato a la presidencia municipal de Acapulco, sin embargo, no logró la candidatura.



El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, lamentó, a través de redes sociales, el fallecimiento de Aguirre Herrera.



Los restos de Aguirre Herrera serán velados en la agencia funeraria Gayosso Félix Cuevas, en la delegación Benito Juárez, de la capital de le República Mexicana.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, alrededor de las 03:00 de la madrugada, falleció en un hospital de la Ciudad de México, víctima de un derrame cerebral, Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y de la señora Laura Herrera de Aguirre.Aguirre Herrera trabajó en la Secretaría de Gobierno en el Estado de México, durante la administración de Enrique Peña Nieto (entonces gobernador de esa entidad), fue diputado federal por el distrito 8 con sede en Ometepec, posteriormente fue diputado local por el Distrito 7.Siendo su padre gobernador, sonó como fuerte candidato a la presidencia municipal de Acapulco, sin embargo, no logró la candidatura.El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, lamentó, a través de redes sociales, el fallecimiento de Aguirre Herrera.Los restos de Aguirre Herrera serán velados en la agencia funeraria Gayosso Félix Cuevas, en la delegación Benito Juárez, de la capital de le República Mexicana. Agregar a favoritos guerrero

gobierno del estado

ángel aguirre

muerte