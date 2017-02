Muro de Trump no sólo divide a México y EU, sino a toda AL: OEA Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Señaló que ‘muchos países se oponen al muro fronterizo. Hemos hecho el énfasis porque, definitivamente, la valla parece ser la frontera’ impenetrable y mortal ‘entre el norte y el sur del continente’; y aclaró que ‘la migración es tema fundamental y componente’ político que, en vez de ser atacado, debe ser trabajado con responsabilidad internacional. (La frontera entre México y EU) es un transito obligado en la unión hemisférica, tanto por la procedencia de los migrantes (y todos los temas que implica), como la seguridad de los mismos, sus derechos; y se tiene que hacer lo necesario para tener un marco legal mejor establecido. Debemos buscar un camino que sea constructivo por el diálogo entre países”.

Exhortó a las autoridades internacionales a ‘encontrar una forma de trabajo coordinado que apunte a resolver los problemas reales: migración, seguridad, narcotráfico. Estados Unidos, México y América Latina necesitan trabajar juntos. La separación no es un componente: es necesaria la dinámica de vecindad, basada en concluir relaciones, no en separar o reprimir’.

América Latina debe tomarse en su conjunto. Deben abarcarse las obligaciones y derechos de la gente y de los países. Los migrantes son uno de los componentes más vulnerables que tiene cualquier sociedad. Tenemos que elaborar un discurso que fortalezca al sistema interamericano. Tiene que ser algo trabajado, institucionalizado, establecido”.

Por último, dijo que ‘no hay que dejar de lado las variables que implica el caso. El proteccionismo de Donald Trump está basado en el celo de los puestos de trabajo, y eso se dirige a la sensibilidad de la gente; pero lo que genera nos fortalecerá es la interacción entre naciones, la cual generará mejores variables de desarrollo’.



CIUDAD DE MÉXICO.- "El muro de Donald Trump no solo se construye entre Estados Unidos y México, sino con toda Latinoamérica y el Caribe", sentenció el diplomático uruguayo Luis Leonardo Almagro Lemes, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); agregó que se trata de un momento de crítica coyuntural para el país y para el mundo entero.

