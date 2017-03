Musical de Tina Fey de Mean Girls debutará en Washington AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El musical, basado en la película del 2004, sigue a una chica ingenua que se enamora de su nuevo grupo de amigas de secundaria, un triunvirato de las chicas más geniales, hermosas y traicioneras llamado The Plastics.



El espectáculo se presentará del 31 de octubre al 3 de diciembre.



Incluirá una historia de Fey basada en su guion para la cinta, música de Jeff Richmond ("30 Rock", "Unbreakable Kimmy Schmidt") y letras de Nell Benjamin ("Legally Blonde"). El ganador del Tony Casey Nicholaw ("The Book of Mormon") será el director y coreógrafo.



La película fue protagonizada por Lindsay Lohan. No se anunció de inmediato quién estelarizará la obra.



redaccion@imagenzac.com.mx NUEVA YORK (AP) — Una adaptación teatral de "Mean Girls" escrita por Tina Fey tendrá su estreno mundial en el National Theatre en Washington.El musical, basado en la película del 2004, sigue a una chica ingenua que se enamora de su nuevo grupo de amigas de secundaria, un triunvirato de las chicas más geniales, hermosas y traicioneras llamado The Plastics.El espectáculo se presentará del 31 de octubre al 3 de diciembre.Incluirá una historia de Fey basada en su guion para la cinta, música de Jeff Richmond ("30 Rock", "Unbreakable Kimmy Schmidt") y letras de Nell Benjamin ("Legally Blonde"). El ganador del Tony Casey Nicholaw ("The Book of Mormon") será el director y coreógrafo.La película fue protagonizada por Lindsay Lohan. No se anunció de inmediato quién estelarizará la obra. Agregar a favoritos tina fey

mean girls

debut

musical

washington