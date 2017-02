​Nada que envidiar a Chivas Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Mientras el Atlas tiene uno de los planteles menos costosos, las Chivas cuentan con el tercero más caro. Para Cruz, eso no cuenta. Foto Mexsport No le envidio nada a Chivas. La realidad es que les reconozco y admiro la forma de jugar que tienen, su estilo. Me gusta la forma de dirigir de Almeyda, me gusta que tienen un buen proyecto. Son todos mexicanos. También les debo de reconocer su capacidad de inversión, porque han traído jugadores de probada calidad que les han costado millones de dólares. Se debe resaltar ese presupuesto para traer ese tipo de jugadores”, dijo el técnico del Atlas. Si Chivas es el tercer equipo más caro de la Liga MX, por debajo de Tigres y Monterrey, en el otro extremo está Atlas, que es el tercer equipo menos costoso del torneo mexicano, a pesar de contar con Matías Alustiza y Fidel Martínez. Nosotros sabemos que las nóminas y los planteles no bastan para ganar partidos, sino que es el trabajo lo que importa, la forma de jugar, el compromiso, la mentalidad y, en ese sentido, todos estamos en el mismo canal. Tenemos el material y la actitud para vencer a los rivales que en el papel aparecen como favoritos. Chivas parece el equipo con la ventaja, pero ya nos enfrentamos a una situación así en otras jornadas. Tigres vino hace muy poco, tienen un gran plantel, es campeón, y le ganamos. Atlas está en la circunstancia de ganarle a cualquiera”. La mayor ventaja de los rojinegros ante Chivas está en sus estadísticas en casa. Desde que llegó el Profe Cruz a la dirección técnica, no han perdido en el Estadio Jalisco. Llevan 10 partidos desde el torneo pasado y están invictos en su territorio. El problema del Atlas está fuera de casa, ya que acumulan 12 juegos sin ganar de visitante, si se cuentan los del torneo anterior. “Lo bueno que recibimos a Chivas en este torneo”, ironizó. Es importante no perder el invicto en casa contra Chivas, en casa hemos hecho las cosas muy bien y hace mucho que este equipo en casa no era tan dominante. Queremos demostrarlo en el Clásico. Tenemos que usar la inteligencia para mantener ese récord en el Jalisco”. El líder en el vestidor de los zorros es Rafael Márquez, un canterano que se fue a triunfar a Europa. A partir de esa referencia parte el proyecto del Profe Cruz, ya que entre sus tareas está recuperar las divisiones inferiores de los Zorros, las cuales dejaron de estar. Lo que veo es que se dejó de invertir y poner énfasis en las fuerzas básicas. Las últimas camadas, en gran número y calidad, datan desde los años de Bielsa y La Volpe. Se abandonó el proyecto, se volteó a otros objetivos. Luego, el equipo atendió problemas porcentuales y no cualquiera se juega esa situación con jóvenes. Nosotros queremos ratificar el voto de confianza al talento hecho en casa y por eso sólo tenemos siete extranjeros. No vengo a reinventar nada, sino a recuperar las fuerzas básicas. Tratando de volver a tener un Márquez, un Osorno, hasta un Pável Pardo”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- José Guadalupe Cruz llega 10 minutos antes que todos sus pupilos a los vestidores del Atlas. "Tengo unos minutos antes que los muchachos empiecen a pasar a cambiarse para el entrenamiento, vamos a aprovecharlos para la entrevista", dice el técnico de los rojinegros al contestar el teléfono. Son las horas previas al Clásico Tapatío, en el que los Zorros lucen como víctimas ante el equipo que tiene la tercera nómina más alta de la Liga MX: Chivas, según Transfermarkt.

