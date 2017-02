Nanotecnología; una alternativa contra el cáncer Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Con el desarrollo de nanopartículas para la administración de fármacos se busca crear una plataforma con fármacos anticáncer. Foto Conacyt Pretendemos utilizar estas nanopartículas como plataforma para el cargado de fármacos; ya hemos iniciado los estudios de cargado con fármacos del tipo desinflamatorio o analgésico, pero lo más importante, y a donde queremos llegar, es al cargado de esas nanopartículas con fármacos anticáncer”, puntualizó el doctor Raúl Guillermo López Campos, investigador del Departamento de Procesos de Polimerización del CIQA y miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El investigador señaló se trata de partículas extremadamente pequeñas, de un diámetro promedio de 10 nanómetros (nm) medido por microscopía electrónica.



Explicó que el material del que están constituidas estas nanopartículas es aceptado desde hace muchos años por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.



Agregó que comenzaron a trabajar con ibuprofeno y ácido acetilsalicílico y enfatizó que han logrado cargas de hasta 90 por cierto de este último en las nanopartículas. En realidad no se trata de introducir el fármaco dentro de las nanopartículas, sino formar una coraza sobre las mismas, de tal manera que la proporción de fármaco en las partículas no se vea limitada por la cantidad de moléculas del principio activo que puedan acomodarse entre las cadenas del copolímero”, indicó el especialista.

ESTABILIDAD NANOESTRUCTURAL



El científico aclaró que, en este caso, el límite estará determinado por el tamaño final de la nanopartícula, que no debe exceder los 25 a 30 nm, para seguir conservando las ventajas de las nanopartículas ultrapequeñas en lo referente a evasión del sistema inmunológico y factibilidad de penetración en las células cancerosas.



En el caso del ácido acetilsalicílico, los especialistas prepararon una estructura que tiene un núcleo de 10 nm de diámetro del copolímero con una coraza sobre el mismo de hasta cinco nm. Al final se obtuvo una nanopartícula de alrededor de 20 nm de diámetro constituida por casi 90 por ciento de fármaco. Es el producto que tenemos más avanzado, hay que afinarlo, ya que hay que formarle todavía una pequeña coraza de uno o dos nanómetros del mismo copolímero, de quitosán o algún otro material, que le permita, además de proteger el fármaco, dar estabilidad a la nanoestructura”, explicó el investigador López Campos.

El especialista agregó que actualmente están trabajando con el ibuprofeno e iniciaron la investigación con paclitaxel, uno de los fármacos de mayor aplicación para el tratamiento contra el cáncer. Este método lo queremos aplicar por lo pronto con esos tres principios activos; la idea final es tener nanopartículas entre 20 y 30 nm de diámetro, con un contenido de fármaco de hasta 80 o 90 por ciento”, señaló el doctor.



CIUDAD DE MÉXICO.- Científicos del Departamento de Procesos de Polimerización del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) desarrollan nanopartículas, biocompatibles y biodegradables, como plataforma para la administración de fármacos, específicamente para tratar el cáncer.

