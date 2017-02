Napoli golea 7-1 a Bologna y manda mensaje al Real Madrid AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP) Napoli es capaz de mantener este nivel en la Liga de Campeones, el Real Madrid podría encontrarse con un exigente desafío.



A menos de dos semanas de enfrentar al vigente campeón de Europa, Napoli estiró a 17 su racha de partidos sin perder en todas las competencias al humillar en su casa a Bologna, endosándole un humillante 7-1, por la Serie A.



El delantero belga Dries Mertens y el volante eslovaco Marek Hamsik facturaron sendos tripletes y Lorenzo Insigne también anotó por Napoli en un partido en el que ambos equipos quedaron con 10 hombres antes del descanso. Bologna marró un penal.



Napoli tiene un partido por delante —de local contra Genoa el viernes — antes de visitar al Madrid en el choque de ida por la fase de octavos de final de la Champions, cinco días después.



El club del sur no pierde desde que cayó 2-1 ante Juventus el 29 de octubre.



"Estamos en alza", declaró Hamsik. "Si podemos seguir jugando de esta forma, creo que podemos plantarle cara a cualquiera".



Con 109 goles en todas las competiciones, Hamsik se puso a seis del récord del club, en manos de Diego Maradona.



"Espero superar esa marca. Pero si no puede ser esta temporada, que sea en la próxima", señaló Hamsik. "Estoy feliz de estar tan cerca".



Fue la primera vez que Napoli convirtió más de seis goles como visitante en la liga.



Napoli rebasó a Roma para situarse provisionalmente en el segundo puesto, tres puntos detrás del líder Juventus y uno más que los Giallorossi.



Juventus recibe al Inter de Milán y tiene otro partido pendiente, mientras que Roma recibe a Fiorentina el martes.



En el estadio Renato Dall'Ara, Hamsik abrió el marcador a los 4 minutos al cabecear un centro del español José Callejón. Dos minutos después, Insigne anotó el segundo al culminar un contragolpe.



Pepe Reina, el arquero español de Napoli, tapó el penal cobrado por Mattia Destro a los 26.



Callejón fue expulsado instantes después al recibir una roja directa por una brusca falta sobre Adam Nagy.



Pero la superioridad numérica de Bologna fue pasajera, ya que Adam Masina fue expulsado a los 32 tras cometerle una falta a Mertens. Un minuto después, Napoli aumentó la diferencia mediante un tiro libre de Mertens.



Vasilis Torosidis (36) descontó para Bologna, pero Mertens (43) metió el cuarto de los visitantes.



Tras una breve tregua al comienzo del segundo tiempo, Napoli dio rienda suelta al festín goleador. Hamsik (70 y 74) añadió dos más y Mertens sentenció sobre la hora.



redaccion@imagenzac.com.mx ROMA, ITALIA.- Sies capaz de mantener este nivel en la Liga de Campeones, el Real Madrid podría encontrarse con un exigente desafío.A menos de dos semanas de enfrentar al vigente campeón de Europa, Napoli estiró a 17 su racha de partidos sin perder en todas las competencias al humillar en su casa a Bologna, endosándole un humillante 7-1, por la Serie A.El delantero belga Dries Mertens y el volante eslovaco Marek Hamsik facturaron sendos tripletes y Lorenzo Insigne también anotó por Napoli en un partido en el que ambos equipos quedaron con 10 hombres antes del descanso. Bologna marró un penal.Napoli tiene un partido por delante —de local contra Genoa el viernes — antes de visitar al Madrid en el choque de ida por la fase de octavos de final de la Champions, cinco días después.El club del sur no pierde desde que cayó 2-1 ante Juventus el 29 de octubre."Estamos en alza", declaró Hamsik. "Si podemos seguir jugando de esta forma, creo que podemos plantarle cara a cualquiera".Con 109 goles en todas las competiciones, Hamsik se puso a seis del récord del club, en manos de Diego Maradona."Espero superar esa marca. Pero si no puede ser esta temporada, que sea en la próxima", señaló Hamsik. "Estoy feliz de estar tan cerca".Fue la primera vez que Napoli convirtió más de seis goles como visitante en la liga.Napoli rebasó a Roma para situarse provisionalmente en el segundo puesto, tres puntos detrás del líder Juventus y uno más que los Giallorossi.Juventus recibe al Inter de Milán y tiene otro partido pendiente, mientras que Roma recibe a Fiorentina el martes.En el estadio Renato Dall'Ara, Hamsik abrió el marcador a los 4 minutos al cabecear un centro del español José Callejón. Dos minutos después, Insigne anotó el segundo al culminar un contragolpe.Pepe Reina, el arquero español de Napoli, tapó el penal cobrado por Mattia Destro a los 26.Callejón fue expulsado instantes después al recibir una roja directa por una brusca falta sobre Adam Nagy.Pero la superioridad numérica de Bologna fue pasajera, ya que Adam Masina fue expulsado a los 32 tras cometerle una falta a Mertens. Un minuto después, Napoli aumentó la diferencia mediante un tiro libre de Mertens.Vasilis Torosidis (36) descontó para Bologna, pero Mertens (43) metió el cuarto de los visitantes.Tras una breve tregua al comienzo del segundo tiempo, Napoli dio rienda suelta al festín goleador. Hamsik (70 y 74) añadió dos más y Mertens sentenció sobre la hora. Agregar a favoritos deportes

futbol italiano

napoli

futbol