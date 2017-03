Natalie Portman es mamá por segunda vez Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



Así lo confirmó el portal E! News luego de una larga espera y no asistir a la pasada entrega de los premios Oscar por su avanzado embarazo.



Su segundo embarazo fue anunciado por la intérprete de 35 años en el popular Tonight Show que conduce Jimmy Fallon. "Es raro porque en general soy una persona pequeña, así que lo muestras mucho más rápido, mucho más rápido cuando eres pequeña... Todo el mundo piensa que estoy a punto de explotar y dar a luz en cualquier minuto, y todavía me quedan meses... El otro día fui a la tienda a comprar agua y el chico de la caja estaba como, '¿Casi, no?', y yo tipo, '¡No! ¡Para nada!'", relató la intérprete.



elpais@imagenzac.com.mx La actriz de origen israelí Natalie Portman y su esposo Benjamin Millepied le dieron la bienvenida a su hija Amalia, cinco años después de la llegada de su primogénito Aleph.Así lo confirmó el portal E! News luego de una larga espera y no asistir a la pasada entrega de los premios Oscar por su avanzado embarazo.Su segundo embarazo fue anunciado por la intérprete de 35 años en el popular Tonight Show que conduce Jimmy Fallon. Agregar a favoritos natalie portman

embarazo

actriz

farándula