NBA quiere cambios al Juego de Estrellas

Silver y el presidente del sindicato de jugadores, Chris Paul, discutieron ideas para que el partido sea más competitivo. Todavía no se han tomado decisiones, pero tienen claro que es imperativo implementar algunos cambios, después que el equipo del Oeste derrotó el mes pasado 192-182 al del Este en un encuentro que pareció un entrenamiento entre amigos, y en el que no hubo ni el más mínimo esfuerzo por jugar defensa.



Algunos de los que participaron en ese partido en Nueva Orleáns dijeron que les gustaría ver un encuentro más auténtico, y la liga parece estar de acuerdo.



"Habrá cambios para el próximo año", dijo Silver. "No debería tener la intensidad de un partido de playoff, pero los jugadores deberían estar esforzándose".



El Juego de Estrellas del próximo año es en Los Angeles.



Silver habló el viernes en una conferencia sobre analítica en el deporte, organizada por la universidad MIT. Incluso compartió una dirección de correo electrónico, Adam@NBA.com, en caso de que alguien quiera compartir ideas.



"Uno escucha a la gente hablando de tiros de cuatro puntos, algo que no va a pasar en la NBA, pero quizás podría usarse en el Juego de Estrellas", dijo Silver. "Quizás haya algunos sectores de la cancha en los que el tiro valga cuatro puntos. Quizás haya un tiro de media cancha en el último minuto que valga 10 puntos. No lo sé, son ideas alocadas".



El jugador de Nueva Orleáns, Anthony Davis, anotó 52 puntos en el partido de este año, 10 más que la marca antigua que Wilt Chamberlain fijó hace 55 años. El Oeste ha estado cerca de los 200 puntos en cada una de las dos últimas temporadas, al anotar 196 en 2016 y 192 este año. Giannis Antetokounmpo tuvo 12 clavadas, y LeBron James intentó, e incluso atinó uno, varios tiros desde la media cancha.



"Queremos que el fin de semana del Juego de Estrellas sea mejor para los fanáticos", dijo Paul el viernes en Milwaukee. "En general. Incluso en la negociación del convenio colectivo, esa fue una de las cosa que los jugadores, los dueños (de equipos) y todos hablamos. Queremos tratar de arreglarlo, hacer algo para que sea más interesante".



