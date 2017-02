Necaxa sorprende y vence 2-1 a Tijuana AP

Necaxa dio una sorpresa al vencer 2-1 el viernes al líder Tijuana, en el primer partido por la sexta fecha del torneo Clausura mexicano.



Riaño aprovechó pases de los chilenos Luis Gallego y Edson Puch para marcar goles a los 64 y 86 minutos, respectivamente.



Gracias al triunfo, los Rayos alcanzan siete puntos y se ubican undécimos de la clasificación a la espera de los demás resultados de la fecha.



El argentino Juan Martín Lucero descontó a los 90 por los "Xolos", que perdieron una racha de cuatro triunfos y permanecen con 12 puntos, todavía en la cima del campeonato con la misma cosecha que Pumas, que tiene partido pendiente esta jornada.



Tijuana dominó la posesión de la pelota en el primer tiempo pero no generó mucho peligro sobre la portería del argentino Marcelo Barovero, quien fue exigido hasta los 58, cuando el estadounidense Joe Corona sacó un potente disparo desde fuera del área que fue rechazado con apuros por el arquero sudamericano.



Necaxa, que no había tirado a puerta, se adelantó cuando Gallegos llegó a línea de fondo por costado derecho y mandó una pelota retrasada para Riaño, quien convirtió con tiro rasante para superar el lance del arquero Manuel Lajud.



Los Rayos le dieron rumbo al partido en una jugada de contragolpe en la que Puch eludió a un par de jugadores por banda izquierda y le dio un pase a Riaño, quien entró solo por el centro del área para convertir con tiro pegado al poste derecho del arquero Lajud.



Ya cuando expiraba el encuentro, Lucero entró al área por el costado derecho y anotó con potente tiro que entró a media altura por el costado derecho del arquero Barovero.



liga mx

rayos del necaxa

xolos de tijuana