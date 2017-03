Negociación, con base en nuestras fortalezas: Peña Excélsior

Al asistir a la Asamblea General de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el mandatario señaló que como lo acordó con el presidente Donald Trump, el 27 de enero pasado, las vías de comunicación se mantienen abiertas y los canales institucionales siguen funcionando para poner en marcha en junio próximo la negociación integral de la relación entre ambas naciones.



“Será una negociación compleja que llevará su tiempo, buscaremos, por un lado, disipar la incertidumbre lo antes posible y, por el otro, eficacia para lograr acuerdos que beneficien el interés de México.

“Negociaremos con base en nuestras fortalezas, con el respaldo de los Poderes de la Unión y con el acompañamiento de los sectores productivos. Ya hemos dado los primeros pasos que requiere toda negociación: conocer a nuestra contraparte”, subrayó.

Ante industriales de diversas ramas de la producción, el jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso de asegurarse “de que la dignidad y los intereses de México sean respetados”.



Dijo que la sociedad mexicana y los empresarios deben advertir un espacio de oportunidad, “y más si nos acompañamos en este proceso de búsqueda de acuerdo y de negociación”. “El de no abandonarnos, el de no hacer esfuerzos aislados sino de ir juntos en un mismo frente para velar siempre por los intereses nacionales”, sostuvo.

Luego de tomar protesta a Juan Ignacio Garza Herrera como nuevo presidente de la Caintra, el presidente Peña Nieto agradeció a los empresarios por involucrarse en las consultas técnicas del gobierno rumbo a la inminente renegociación comercial con la Unión Americana y con Canadá.



Durante su mensaje, el nuevo dirigente de la Caintra Nuevo León, Juan Ignacio Garza, afirmó que el peor escenario que pudiera enfrentar México y el propio Estados Unidos sería una “renegociación negativa” del TLCAN que destruya las cadenas de valor que se han formado entre ambas naciones.



En tanto, el dirigente de la Caintra Nuevo León, Juan Ignacio Garza, pidió al gobierno de la República respaldar a esta entidad en materia de seguridad con el envío de más fuerzas armadas.

“A nivel estatal es prioritario reforzar la Fuerza Civil incrementando en al menos 50% el número de elementos, así como a las policías de cada municipio. Buscamos un compromiso claro de reducción de delitos con metas e indicadores específicos”, apuntó.

Frente a industriales neoloneses, Peña Nieto hizo un recuento de los avances en el aspecto económico, social y político de México, a partir de su vocación democrática que, entre otras cosas que resaltó, dio espacio a que Nuevo León sea gobernado por quien llegó como candidato independiente.



En este sentido, señaló que “priorizaremos siempre la estabilidad económica sobre cualquier interés político de corto plazo y es lo que se debe cuidar para no perderse”.



“Ésa es nuestra realidad, es lo que hemos logrado entre todos, es lo que debemos cuidar entre todos, porque así como lo hemos alcanzado y hoy lo estamos consolidado, éste puede ser un escenario efímero si no lo cuidamos y no velamos por él”.



