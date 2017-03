Netflix apuesta a que tendrás datos móviles ilimitados Excélsior

Al menos esa es la visión que tiene Reed Hastings, fundador y CEO de Netflix, sobre el futuro de este negocio en el que la competencia crece rápidamente y que enfrenta retos como la calidad de la imagen, los paquetes de datos móviles o la velocidad de la red.



Ahora que la televisión por internet es claramente la forma en que las cosas se hacen, tenemos competencia de los dos lados y no tratan de matarnos, ellos sólo buscan consumidores. Está YouTube Red que trae más contenido Premium, Amazon Prime, tienes a la BBC y redes locales de cada país llevando contenido a internet”, explicó a los cientos de asistentes del Mobile World Congress 2017.



Hastings aceptó que esto no está exento de retos que las plataformas deberán sobrellevar de la mano de los operadores de telefonía. No hay que olvidar que el streaming de plataformas como Netflix se realiza gracias al ancho de banda ofrecido por las operadoras, ya sea a través de Wi-Fi o datos móviles.



Afortunadamente, Hastings confía en que los operadores, sobre todo los móviles, ofrecerán en poco tiempo planes de datos con streaming de video ilimitado, aunque seguramente restringirán otros servicios. "Lo que veremos en poco tiempo serán empresas pioneras en nuevas formas de ofrecer servicios, donde hay video de datos ilimitados, pero está restringido a un megabyte de velocidad. Esto es bajo, pero consigues datos ilimitados. Eso sería realmente eficiente para las redes, por lo que el operador podría ofrecer vista ilimitada e invertir en los codificadores de video, así con medio Megabyte obtendrías una increíble calidad de imagen en una pantalla de 4 o 5 pulgadas”, detalló el fundador de Netflix.

Esto último porque tras lanzar el servicio simultáneamente en 130 países, hace poco más de un año, le mostró a Hastings que hay un gran interés por usar el streaming de video en los dispositivos móviles.



Por ejemplo, el uso de móviles para acceder a la plataforma es muy alto en África, Oriente Medio y Asia, algo que se observa particularmente en las nuevas generaciones. Pese a esta tendencia y que Netflix realizó una alianza con LG para ofrecer alta definición en los smartphones de la surcoreana, Hastings aseguró que su plataforma no está enfocándose en la “televisión móvil”. "Realmente nos enfocamos en una grandiosa historia, en personajes que envejecen, historias que son significativas o graciosas, en lugar de las pantallas; queremos ser muy flexibles para que usen cualquier pantalla que tengan. "Hay gente que habla de esto, como de los video verticales, tal vez algún día buscaremos eso, pero ahora queremos enfocarnos en historias que sirvan en cualquier pantalla”, reiteró.

El fundador de Netflix comentó que es difícil predecir el futuro, pero bromeó con que, en algún momento de la historia, la plataforma podría estar creando contenido para entretener a una inteligencia artificial, en vez de a una persona; por lo que el secreto será experimentar, aprender y adaptarse.



