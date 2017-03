Netflix presenta el trailer de su nueva serie 'Dark' Excélsior

La historia cuenta cómo un grupo de amigos y una familia se dedica a buscar a un niño extraviado en un pueblo.



Netflix ya ha producido unas cuantas series televisivas, como The Crown que fue premiada como la Mejor Serie en la pasada gala de los Globos de Oro.









Esta nueva serie ha sido rodada en Alemania y nos presenta un argumento en el que el hecho desencadenante es la desaparición de un niño extraviado en una ciudad germana.



Por el momento no se sabe mucho más sobre Dark más allá de que su estreno en Netflix está previsto para finales de este año.



Ahora solo podemos disfrutar una y otra vez del primer avance de la producción, que pinta tan bien como terrorífico.



Dark es considerada una versión macabra y sangrienta de Stranger Things.



