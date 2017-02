Ni deportaciones masivas ni fuerzas militares en operativos contra migrantes: Kelly Excélsior

En un mensaje a medios, luego de sostener un encuentro privado con ambos mandos del Gobierno federal, enfatizó que tampoco se utilizarán a las fuerzas militares en materia migratoria y se respetarán los derechos humanos.

Quiero ser muy claro, no habrá deportaciones masivas, repito, no habrá deportaciones masivas todo lo que haremos desde mi Secretaría será legal y de acuerdo con los derechos humanos y el diana jurídico de los Estados Unidos", ponderó el funcionario.

Ante los secretarios de Estados del país del norte, Rex Tillerson, el titular de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray aseguró que en esta reunión se dejó en claro la preocupación a posibles violaciones de derechos humanos a connacionales.



Además, se trató de la imposibilidad jurídica de que un gobierno tome decisiones que afecten a otro de forma unilateral.



Videgaray Caso indicó que México y Estados Unidos deben tener responsabilidad compartida que atienda el control migratorio y sus verdaderas causas a través del desarrollo y la estabilidad en la región central de América.

Hemos acordado que en los próximos meses habremos de convocar a un encuentro en el que habremos de invitar conjuntamente los Estados Unidos y México a los países del triángulo norte, a otros países involucrados en la región como el caso de Canadá, Colombia y otros países de América Central", delimitó.

En el mensaje donde también participó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y estuvo presente el titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, Rex Tillerson mencionó que en el fenómeno migratorio se tienen que estimular oportunidades.



Este fue el primer encuentro conjunto en el que no se abordó el tema del comercio bilateral.



