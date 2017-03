​Ni el presente, ni el pasado, nuestro proyecto es de futuro: Moreno Valle Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El aspirante del PAN a la Presidencia reiteró que las propuestas del populismo simplifican las soluciones a los problemas El PAN debe marcar el rumbo hacia el futuro, nosotros ni queremos regresar al pasado ni queremos defender el presente", señaló.



Estamos enfrentando circunstancias muy complejas, vivimos la inflación más alta de los últimos años derivado del incremento de los precios de la gasolina; no hay soluciones fáciles, las soluciones a los problemas requieren experiencia".

Reiteró que las propuestas del populismo simplifican las soluciones a los problemas, Andrés Manuel López Obrador, propone como candidato lo que no pudo hacer como gobernante, dijo.



Se presenta como el paladín de la lucha contra la corrupción y su personal más cercano cuando gobernó la capital del país, se encuentran en prisión por malos manejos financieros, reiteró.



En este sentido, Moreno Valle señaló que Acción Nacional debe convertirse en la opción de cambio responsable que México necesita, el partido debe escuchar la voz de los ciudadanos y abanderar sus causas.



En la Ciudad de México desgraciadamente no somos una fuerza representativa, es tiempo de hacer un replanteamiento para convertir al partido en una fuerza competitiva, porque en esta ciudad se encuentra el segundo padrón más importante del país.



La gente quiere un cambio y el PAN debe ser esa alternativa, el cambio tiene que iniciar en casa y tiene que darse con un proyecto responsable, con fortaleza y dignidad.



Este día, Moreno Valle también sostuvo encuentros con panistas de la Ciudad de México, con quienes compartió experiencias y plantearon los retos del país hacia el futuro.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy estamos viendo un debate que parece inaudito, por un lado, los que defienden el presente y por el otro, los que quieren que regresemos al pasado; nosotros buscamos un proyecto para construir un mejor futuro afirmó Rafael Moreno Valle, al reunirse como invitado especial con panistas de la delegación Azcapotzalco.Reiteró que las propuestas del populismo simplifican las soluciones a los problemas, Andrés Manuel López Obrador, propone como candidato lo que no pudo hacer como gobernante, dijo.Se presenta como el paladín de la lucha contra la corrupción y su personal más cercano cuando gobernó la capital del país, se encuentran en prisión por malos manejos financieros, reiteró.En este sentido, Moreno Valle señaló que Acción Nacional debe convertirse en la opción de cambio responsable que México necesita, el partido debe escuchar la voz de los ciudadanos y abanderar sus causas.En la Ciudad de México desgraciadamente no somos una fuerza representativa, es tiempo de hacer un replanteamiento para convertir al partido en una fuerza competitiva, porque en esta ciudad se encuentra el segundo padrón más importante del país.La gente quiere un cambio y el PAN debe ser esa alternativa, el cambio tiene que iniciar en casa y tiene que darse con un proyecto responsable, con fortaleza y dignidad.Este día, Moreno Valle también sostuvo encuentros con panistas de la Ciudad de México, con quienes compartió experiencias y plantearon los retos del país hacia el futuro. Agregar a favoritos pan

rafael moreno valle

elecciones presidenciales

2018