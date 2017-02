Ni un extraditado más sin negociar sus bienes con EU: PAN Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Dijo que la propuesta de ley se debe al ‘incumplimiento, pues el Gobierno Federal dio su palabra bajo protesta de que pelearían los recursos decomisados a’ Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘cuando menos, al 50 por ciento. Presentamos la ley para que sea imposible que jalen a un capo mexicano, sin antes se le asegure, mínimo, la mitad de bienes que posee’. Lo asegurado se utilizaría (para diversos servicios públicos pendientes en la agenda corriente). Y es un agravio que Luis Videgaray Caso (secretario de Relaciones Exteriores, SRE) les haya regalado al Chapo: con lo decomisado hasta financiarían el muro fronterizo. No es un hecho consumado que no regrese dinero a México, pero eso debía negociarse antes”.

Subrayó que ‘nuestra petición posee de asiento jurídico, y establecemos que, si algo así se repite, sea causal de la destitución del canciller Videgaray’, aclaró: ‘si sucede sin que se hagan las negociaciones’ pertinentes ‘de otro criminal. A la hora de la hora el canciller se hizo de los oídos sordos y, quien firma y quien es el responsable, es Luis Videgaray’.

Incumplieron esto a nombre del Gobierno de la República. Si Videgaray no conoce su rubro (…) ya perdimos millones de dólares. Hacemos reclamos para Enrique Peña Nieto y el canciller que no conoce su materia. El dinero de «El Chapo» es reclamado por dos cortes de Estados Unidos”.

Puntualizó que ‘al gobierno pedimos saber cuánto es el total del dinero que Estados Unidos ubicó a «El Chapo», y el Gobierno dijo no tener la información. Y preguntamos la suma de los bienes que le aseguraron en México, y la respuesta fue irrisoria, no la puedo dar por ley, pero insulta la inteligencia’ de las personas.



CIUDAD DE MÉXICO.- Federico Döring Casar, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), quien presentará una propuesta para que el Gobierno Federal 'pelee' la fortuna de Joaquín 'El Chapo' Guzmán con Estados Unidos, dijo que la administración nacional 'ha incumplido a su palabra', pues 'juro ante la ley que negociaría los bienes del capo y falló a su palabra'.

