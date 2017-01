'Ni un peso para la construcción del muro', advierte el Congreso de la Unión Excélsior

Compartir: Liga Compartir: La Comisión Permanente llama a cerrar filas para defender la dignidad de mexicanos ante las amenazas de Donald Trump La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión rechaza la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y exhorta al Ejecutivo federal a continuar manteniéndose firme en la oposición a dicha obra. La Cámara de Diputados hace suya la decisión de no asignar recurso alguno para su financiamiento”, señala.

Unos días antes de la posesión de Trump como presidente de Estados Unidos, la Comisión Permanente alzó la voz y aprobó un acuerdo a través del cual exigió el libre reenvió de las remesas. La Comisión Permanente exige al próximo gobierno de los Estados el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en esa nación, incluido el de la libre disposición y envío de las remesas sin gravamen alguno”, destacó el presidente de la instancia legislativa, Javier Bolaños.

Tanto él como legisladores de todas las fuerzas políticas respaldaron a los connacionales e hicieron un llamado “a la unidad nacional a cerrar filas y a emprender acciones conjuntas para defender a México y a los mexicanos ante las amenazas de Donald Trump, sin complacencias, con firmeza, y a utilizar nuestros mejores recursos con inteligencia para defender nuestra dignidad, nuestra cultura y a nuestra gente”.



Además, reclamaron el estricto cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de las reglas del comercio internacional, por ello rechazaron posiciones unilaterales que desincentivan la inversión en México y que impactan negativamente en la relación bilateral.



Se instruyó a los senadores a entablar cuanto antes el diálogo parlamentario con sus homólogos de Estados Unidos. ¡Nuestro País no debe cargar con las ocurrencias de quien lo ve todo en términos de los dólares y no de las personas y de las familias!”, lanzó la diputada del PAN, Cristina Jiménez.

El priista Víctor Manuel Giorgana expresó que es momento de mostrar liderazgo y conformar un frente multinacional de aliados para superar con éxito los retos por venir.



La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, recordó que Trump tuvo una campaña marcada por un discurso de odio, xenofobia, sexismo, y el peor conservadurismo en los últimos años que la propia sociedad norteamericana creía que no tenía.

El gobierno de Trump no se trata de un hecho aislado, ni siquiera de una pesadilla de cuatro años, es posible que tenga consecuencias de largo plazo y trascendencia global, es un cambio en el poder que significará el realineamiento de las fuerzas económicas y sociales en todo el mundo”, dijo el senador del PRD, Humberto Fernández.



muro

donald trump

estados unidos