Niega alcalde aumento en la nómina 

El presidente municipal, Fernando Uc Jacobo, aseguró que no se incrementó la nómina, por el contrario se prescindió de algunos departamentos, únicamente se creó una subdirección en departamento de Desarrollo Económico y Social, sin embargo datos arrojan que el incremento fue de 100 trabajadores más.



La jefa de recursos humanos, Norma Cristina Martínez Mireles, dijo que la nómina actual es del dominio público y que en promedio se cuenta con 716 empleados, mientras que el gobierno anterior dejó una nómina de 600 trabajadores.



Consideró que esta cifra es relativa, porque la pasada administración inició con un número de trabajadores y se fue liberando la nómina para finalizar con un número distinto.



Destacó que continuará con la depuración de trabajadores, el día 28 finalizarán más contratos y ya no se recontratarán a las personas en esta ocasión es un promedio de 10 a 20 empleados.



Declaró que quienes no han sido responsables serán dados de baja, sin importar que su ingreso fuera en el actual periodo de gobierno o en pasadas administraciones, dijo “Quien no cumple se retira”.



Otra de las medidas que están por realizarse es la tabulación de salarios, pues considera que muchos tienen un sueldo mayor y realizan las mismas actividades, citó como ejemplo a los intendentes, quienes algunos ganan mil 800 pesos y otros 3 mil pesos.



En la primera etapa de la homologación se dará más trabajo a quienes ganan más, en caso de que el empleado no esté de acuerdo se procederá a un finiquito y propuestas al trabajador para no incurrir en violación de sus derechos.



Indicó que se tendrán que homologar los sueldos, el perfil y la actividad de los trabajadores. Otra acción que ya emprendieron son las rotaciones de personal y reajustes de intendentes además de otros empleados, con lo que se pretende sacar al trabajador de su lugar de confort.



