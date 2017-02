Niega alcalde desalojo con violencia en La Colorada Alejandro Castañeda

En entrevista con Imagen el edil afirmó que no hubo ningún desalojo y que el día de ayer se trasladó hasta el lugar para hablar con un grupo de 40 vecinos, quienes le comunicaron que siguen firmes en su postura de no dejar sus residencias.



Explicó que estuvo personalmente en La Colorada y llegó a un acuerdo con los habitantes para recibirlos en reunión de cabildo mañana en las instalaciones de la presidencia municipal, donde se comprometerá a darles el apoyo necesario.

“Nunca se tomó en cuenta al municipio, hasta muy tarde y en estos momentos es algo que ya no nos compete y solo queda apoyar a la gente de La Colorada”, comentó el edil.

Dijo desconocer los planes de acción por parte del gobierno del estado y espera que todo se realice conforme a la ley.



gente@imagenzac.com.mx CHALCHIHUITES.- El alcalde Manuel Rosales Pérez negó que los vecinos de La Colorada hayan sido desalojados por seguridad privada de la minera Panamerican Silver y mañana se reunirá con ellos en reunión de cabildo.

