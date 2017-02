Niega director de Tránsito favoritismos en los servicios de grúas Alejandro Castañeda

Miguel Rivera Villa, director de Tránsito, aseguró que no hay favoritismos para emplear los servicios de grúas en el estado.



Imagen había dado a conocer que durante el año pasado, solo cuatro empresas fueron requeridas para arrastres por infracciones y del alcoholímetro, contabilizando 1,964 servicios.

El funcionario manifestó que las 74 concesiones asignadas están distribuidas en todo el estado y la mayoría se concentran en Zacatecas con nueve, Fresnillo con 10, Guadalupe con seis y Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango y Villanueva con cuatro.



Rivera Villa comentó en entrevista para Imagen que a su llegada a la Dirección de Tránsito, transporte y vialidad había una inconformidad con los cobros diferenciados y excesivos con los servicios de grúas en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, por lo que se reunió con los propietarios para fijar tarifas para cada uno de los conceptos.



“Lo que tenemos que hacer es que los usuarios conozcan la existencia de ese convenio para que se respeten los precios”, dijo.



Argumentó que Tránsito del Estado solo tiene 2 grúas, de las cuales solo una se encuentra en servicio y otra más está en reparación.



“Mientras Tránsito del Estado no tenga la capacidad de atender con grúas de la propia institución todas las necesidades que se hacen propias con motivo de diferentes operativos, tendremos que echar mano de las diferentes empresas existentes con precios debidamente regulados”, explicó.



También informó que el Gobernador ya aprobó la compra de 10 nuevas grúas para la dependencia, las cuales esperan licitar en el segundo semestre del año y tenerlas en funcionamiento para finales de este mismo año.



Agregó que también trabajan en un proyecto para la evaluación de varios terrenos para la creación de corralones propios de Tránsito del Estado y que pretenden estén debidamente embardados, y tengan caseta de seguridad y sistema de circuito cerrado.



“Estamos trabajando con las autoridades del ramo para que esto suceda y que podamos sacar adelante ese tema, vamos avanzando y no es algo que se logre de la noche a la mañana”, refirió el director de Tránsito.



