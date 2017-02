Niega Miguel Torres haber heredado deuda Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Miguel Torres indicó que “es irreal” la deuda que se le atribuye a su administración.



En este sentido, explicó que los pagos pendientes a proveedores son por 12 millones 856 mil pesos, no de 60 millones de pesos, como señaló García Vera.



Y es que el munícipe en funciones sostuvo que para cubrir los pagos pendientes que se tienen se tuvo que gestionar recursos.



De los poco más de 12 millones de pesos que se le atribuyen, Miguel Torres afirmó que 4 millones 825 mil 248 pesos se adeudan a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 3 millones de pesos más al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que son parte de la deuda que se dejó de la administración de Iván de Santiago.



El resto de pagos pendientes corresponde a proveedores diversos, entre ellos a material eléctrico, sin embargo el municipio no tiene una deuda por la que comprometa 60% de su presupuesto, afirmó el expresidente municipal.



En lo que corresponde a obras que se realizaron esta por llegar un recurso pro la cantidad de 28 millones de pesos para el pago de distintas obras que fueron ejecutadas en su gobierno pero el recurso se retrasó y llegará hasta la última semana de marzo.



svanegas@imagenzac.com.mx VILLANUEVA.- El exalcalde, Miguel Torres, negó haber heredado pagos pendientes a proveedores y deudas a la actual administración municipal, encabezada por Jorge Luis García Vera.Miguel Torres indicó que “es irreal” la deuda que se le atribuye a su administración.En este sentido, explicó que los pagos pendientes a proveedores son por 12 millones 856 mil pesos, no de 60 millones de pesos, como señaló García Vera.Y es que el munícipe en funciones sostuvo que para cubrir los pagos pendientes que se tienen se tuvo que gestionar recursos.De los poco más de 12 millones de pesos que se le atribuyen, Miguel Torres afirmó que 4 millones 825 mil 248 pesos se adeudan a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 3 millones de pesos más al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que son parte de la deuda que se dejó de la administración de Iván de Santiago.El resto de pagos pendientes corresponde a proveedores diversos, entre ellos a material eléctrico, sin embargo el municipio no tiene una deuda por la que comprometa 60% de su presupuesto, afirmó el expresidente municipal.En lo que corresponde a obras que se realizaron esta por llegar un recurso pro la cantidad de 28 millones de pesos para el pago de distintas obras que fueron ejecutadas en su gobierno pero el recurso se retrasó y llegará hasta la última semana de marzo. Agregar a favoritos miguel torres rosales

villanueva

exalcalde

ayuntamiento

deuda