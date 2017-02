Niega presentadora de TV vínculos con 'El Chapo' Excélsior

La presentadora de televisión de El Salvador dice que sólo tiene una amiga esposa de un narco.



“Me están procesando por ser amiga de la esposa de un narco, Ana Muñoz es mi amiga, pero no pasa nada. Ser amigo nunca está mal. Yo estoy muy tranquila, con mucha fuerza. Lo lamentable para mí es el sufrimiento de mi familia. Toda acusación es seria, pero todo está bien. Las autoridades fueron muy amables conmigo y yo también les respondí de la misma manera”, declaró la conductora.



Claudia Marcela Martínez Posada, conocida como Pamela Posa, a los 18 años de edad comenzó a dar sus primeros pasos por la televisión en 2008 en Star Channel. Ahí presentaba espacios de entretenimiento nocturno musical como el Top 23, Star Night y el vespertino Starmómetro.



El cambio profesional comenzó en febrero de 2011, cuando llegó a El Sótano, un conocido programa juvenil salvadoreño.



Para entonces Posada dividía su tiempo entre el modelaje, los comerciales de televisión y sus estudios de Ciencias Jurídicas.



Desde 2014 trabajó para Radio La Urbana como locutora. Y en 2015 su vida dio un giro total al hacerse socia de la guatemalteca, Ana Muñoz, quien fue detenida por transportar $997 mil dólares en compartimientos secretos de un automóvil.



Para la farándula salvadoreña, Pamela es una estrella, se caracteriza por su buen humor y optimismo a la vida, también por la buena relación que tiene con sus fans en redes sociales.



En entrevista para el blog SvChambres.blog, Pamela dio a conocer un poco más de su vida privada, esto fue lo que contestó:



— ¿Qué cambiarías de tu vida?



— Creo que nada, creo que cada error, cada cosa nueva son experiencias que se van adquiriendo para un futuro, entonces de los errores se aprende, pero igual.



— Si pudieras ser otra persona, ¿quién serías?



—No sé, creo que nadie, pero si cambiamos un poco la pregunta creo que sería ¿a quién admiro?, y sería a Galilea Montijo. Ella tiene un carisma súper único y de repente ella bromea muchísimo, de repente sabe cuándo estar seria y, pues sí, la admiro muchísimo. Y siempre anda impecable.



— ¿Qué es para ti la vida?



—Es lo más lindo, la vida esta llena de cosas buenas. Si bien es cierto de vez en cuando nos llegan cosas negativas, pero eso es la vida. Aprender de esas cosas y seguir adelante. Y creo que también contagiar a la gente cosas buenas, porque la vida no es ser feliz sólo uno mismo, es hacer feliz a los que nos quieren y nos aprecian.



Éstas fueron algunas de las respuestas de la hoy acusada de tener vínculos con el crimen organizado, quien en las próximas horas será presentada ante un tribunal para que se inicie el proceso judicial por delitos vinculados al narcotráfico.



